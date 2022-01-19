Виявилось, що затримані чоловіки вбили 48-річну жінку та кинули її труп до річки. Жительку Якимівського району розшукували як безвісти зниклу. Злочинці самі вказали на місце, де був труп.

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Із загиблою виникли неприязні відносини

Правоохоронці розслідують справу за ознаками особливо тяжких злочинів.

Один з підозрюваних зізнався у вбивстві жінки. За його показами, 24 вересня 2021 року через те, що із загиблою виникли неприязні відносини, вони її викрали та вбили. Щоб приховати злочин, одяг та особисті речі вбитої спалили, а тіло кинули до річки Тащенак.

Поліція повідомляє, що 19 січня виявили тіло жінки. Її розшукували як безвісти зниклу з вересня минулого року. Тіло направили на проведення експертизи.



Жінку, яку розшукували з вересня, насправді вбили / Фото Нацполіції

Розслідування триває.

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