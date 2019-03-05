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      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Вбивство бізнесмена Сергія Кисельова. Електорат Зеленського

      Випуск новин 135 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за березня станом на 22:00 – у Дніпровському районі Києва знайшли мертвим Сергія Кисельова у дорогому "Мерседесі". був основним свідком у справі "діамантових прокурорів". За чотири тижні до президентських виборів шоу-мен Володимир Зеленський продовжує лідирувати у рейтингу політичних вподобань українців.

      Також у випуску: 

      Із скандалом щодо розкрадань в "Укроборонпромі" виявилося, що оприлюднені журналістами факти не є чимось новим для правоохоронних органів. Щодо цих оборудок прокуратурою були заведені щонайменше 5 проваджень.

      У болгарській Софії активісти другий день поспіль протестують проти візиту російського прем'єра Медведєва.

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      Теги: Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Випуск новин Вбивство Сергія Кисельова
      Джерело: 24 канал
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