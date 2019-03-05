Підсумковий випуск новин за 22:00: Вбивство бізнесмена Сергія Кисельова. Електорат Зеленського
У підсумковому випуску новин за березня станом на 22:00 – у Дніпровському районі Києва знайшли мертвим Сергія Кисельова у дорогому "Мерседесі". був основним свідком у справі "діамантових прокурорів". За чотири тижні до президентських виборів шоу-мен Володимир Зеленський продовжує лідирувати у рейтингу політичних вподобань українців.
Також у випуску:
Із скандалом щодо розкрадань в "Укроборонпромі" виявилося, що оприлюднені журналістами факти не є чимось новим для правоохоронних органів. Щодо цих оборудок прокуратурою були заведені щонайменше 5 проваджень.
У болгарській Софії активісти другий день поспіль протестують проти візиту російського прем'єра Медведєва.
Джерело: 24 канал
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