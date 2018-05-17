Підсумковий випуск новин за 21:00: Закон про трансплантацію органів. Обстріли у Світлодарську
У підсумковому випуску новин за 17 травня станом на 21:00 – депутати ухвалили закон про трансплантацію органів, він дозволяє пересаджувати органи після смерті людини, але лише за її письмової згоди. Російські найманці обстріляли Світлодарськ, знищені будинки, автобус, один снаряд розірвався біля школи. На Донбас терміново виїхав представник місії ОБСЄ Олександр Хуг.
Також у випуску:
Вулкан на Гаваях вивергається з новою силою.
Кирила Вишинського відправили на 2 місяці у СІЗО.
У справі Януковича опитали екс-командувача внутрішніх військ Шуляка.
Джерело: 24 Канал
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