Так, на жаль, кілька волонтерів загинуло, інші – поранені. Машини спалено вщент.
До теми Російські окупанти обстріляли колону з волонтерами поблизу Чернігова: є загиблі
Що відомо про загиблих
Відомо, що загинула студентка 2 курсу факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені Драгоманова Анастасія Тагірова. В університеті розповіли, що вона завжди була доброю дівчинкою.
Інший загиблий – Олексій Антонов. Друзі розповіли, що це була його третя поїздка в Чернігів. Він розповідав, що знає, яка там гуманітарна катастрофа, тому не може дозволити собі не поїхати, говорив "в мене дуже цінний вантаж, я маю його доставити".
Загиблий Олексій Антонов / Фото зі сторінки Анжеліки Волович
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