Так, к сожалению, несколько волонтеров погибли, другие – ранены. Машины сожжены дотла.

К теме Российские оккупанты обстреляли колонну с волонтерами вблизи Чернигова: есть погибшие

Что известно о погибших

Известно, что погибла студентка 2 курса факультета специального и инклюзивного образования НПУ имени Драгоманова Анастасия Тагирова. В университете рассказали, что она всегда была хорошей девочкой.

Погибшая волонтерка Анастасия Тагирова / Фото со страницы НПУ имени М.П. Драгоманова

Другой погибший – Алексей Антонов. Друзья рассказали, что это была его третья поездка в Чернигов. Он рассказывал, что знает, какая там гуманитарная катастрофа, поэтому не может позволить себе не поехать, говорил "у меня очень ценный груз, я должен его доставить".

Погибший волонтер Алексей Антонов / Фото со страницы Анжелики Волович

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