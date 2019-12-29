Поділіться теплом: чому саме зараз варто писати листи політв'язням

Багато українців незабаром зберуться у колі сім'ї, аби зустріти першу зірку у Святий вечір. Якщо вам пощастило провести свято в оточенні сімейного тепла та затишку – поділіться ним з тими, кому його не вистачає найбільше.

Це понад 200 бранців Кремля, які знаходяться у неволі у російських в'язницях, на території окупованого Донбасу та в Криму. Маємо нагадати їм та їхнім сім'ям, що вони не самі у цій боротьбі.

До слова: Українців закликають надіслати листа політв’язням: як це зробити

Знайдіть трохи часу та напишіть святкове привітання і слова підтримки. Ви можете розповісти, про що ви нещодавно почитали чи подивилися, поділитися чимось добрим, що сталося останнім часом, та просто щиро привітати з прийдешніми святами. Особливо важливо запевнити їх, що #боротьба_триває. Що ми разом і не здамося, поки кожен українець не буде в рідній домівці поруч з близькими.