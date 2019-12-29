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      Поділіться теплом: чому саме зараз варто писати листи політв'язням

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      Пишіть листи бранцям Кремля / mediaport.ua

      Багато українців незабаром зберуться у колі сім'ї, аби зустріти першу зірку у Святий вечір. Якщо вам пощастило провести свято в оточенні сімейного тепла та затишку – поділіться ним з тими, кому його не вистачає найбільше.

      Це понад 200 бранців Кремля, які знаходяться у неволі у російських в'язницях, на території окупованого Донбасу та в Криму. Маємо нагадати їм та їхнім сім'ям, що вони не самі у цій боротьбі.

      До слова: Українців закликають надіслати листа політв’язням: як це зробити

      Знайдіть трохи часу та напишіть святкове привітання і слова підтримки. Ви можете розповісти, про що ви нещодавно почитали чи подивилися, поділитися чимось добрим, що сталося останнім часом, та просто щиро привітати з прийдешніми святами. Особливо важливо запевнити їх, що #боротьба_триває. Що ми разом і не здамося, поки кожен українець не буде в рідній домівці поруч з близькими.

      Як можна написати листа:

      На сайті Let My People Go Ukraine є перелік адрес та інструкції, як написати листа бранцям – http://letmypeoplego.org.ua/uk/support/letter/ Ця справа не забере багато часу, але додасть нашим громадянам більше сил для боротьби з ворогом.

      Ініціатива за звільнення усіх українських громадян з полону Росії Свободу в'язням Кремля також пропонує написати листа бранцям. Ви можете заповнити форму і вам допоможуть правильно оформити листа – http://bit.ly/2QfLl3I

      Також долучайтеся до кампанії "Чекаємо вдома" Крим_ SOS на підтримку мешканців Криму, які найбільше постраждали від окупаційної влади, їхніх родин, родин людей, яких викрали в Криму.

      Активісти пропонують придбати футболки та листівки із зображенням символів Криму – інжиру, ялтинської цибулі, граната. Такі листівки та футболки можуть стати гарним подарунком. Кошти від продажу будуть спрямовані на придбання ліків та необхідних речей для дітей бранців.

      Бранці знаходяться в інформаційній ізоляції, тому кожен лист та звістка для них дуже цінні. Вони не завжди мають можливість відповідати, але листи додають їм сили та відчуття підтримки. Це – приємне нагадування, що ми про них пам'ятаємо та не збираємося залишати наодинці у цьому протистоянні. http://bit.ly/2ZgZyla

      І також не забудьмо згадати тих, хто віддав життя за спокій у наших домівкам та захищає нас від ворога саме зараз. Завдяки їхній відданості та боротьбі ми можемо збиратися разом з нашими рідними та зустрічати свята.

      Зверніть увагу: Стань їх голосом: активісти запустили масштабний проєкт на підтримку бранців Кремля – відео

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Публікації Новорічні свята Уляна Супрун
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