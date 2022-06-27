Більше не потрібно буде отримувати дозволи на перевезення до ЄС

Про це 24 каналу розповів заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм. Він пояснив, що до підписання цієї угоди Україна могла здійснювати перевезення до будь-якої країни лише за наявності спеціального дозволу, який видає ця країна для в'їзду на свою територію. Тобто так само як громадяни їздять за візами.

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Варто зауважити, що з початком повномасштабної війни в Україні деякі країни дозволили нашим перевізникам їздити без таких дозволів. Хтось скасував їх на 2 місяці, хтось – на пів року, а хтось – до кінця 2022-го. Але здебільшого Україні все ж потрібно було мати дозволи на перевезення.

За словами Найєма, до цього у нас була критична ситуація за деякими напрямками. І з тим, що деякі держави пішли Україні назустріч, вона дещо вирішилась.

А зараз той безвіз, який ми називаємо транспортним, дозволить усім українським перевізникам їздити по всіх країнах Європейського Союзу взагалі без дозволів,

– пояснив Мустафа Найєм.

Мова йде як про перетин кордону, так і про транзит. Тому це означатиме, що Україні в жодному порядку не потрібні дозволи для держав-членів ЄС. Вони залишаться лише для тих країн, які не перебувають в Євросоюзі.

Підписання цієї угоди, по-перше, зніме величезне напруження з самих перевізників. "Наприклад, минулого року, починаючи десь з серпня, у нас польський напрямок взагалі зупинився, на румунському та чеському були великі проблеми. Зараз ми розуміємо, що таких проблем вже не буде", – розповів заступник міністра.

По-друге, кількість українських перевезень зросла у декілька разів. Це означає, що вже в серпні виникла б ще більша проблема за всіма напрямками, особливо за європейськими.

Найбільший товаропотік з України йде саме до країн ЄС. До повномасштабної війни на їхню долю припадало до 50%, а зараз, на думку Найєма, цей відсоток стане ще більшим. Він вважає, що перевезення до Євросоюзу будуть левовою частиною загального обсягу.

"Транспортний безвіз" не регулює питання торгових квот, згідно з якими кожна країна може ввозити лише певну кількість певного виду товарів. Це – юрисдикція інших угод та домовленостей, насамперед DCFTA або зони вільної торгівлі. Однак, за інформацією Мустафи Найєма, зміни щодо того, якими будуть квоти для України, також плануються.

Я думаю, що це не буде проблемою і з огляду на воєнний стан в Україні та те, що відбувається з нашою економікою, європейські країни підуть на зустріч і деякі квоти будуть переглянуті,

– вважає він.

Натомість "транспортний безвіз" стосуватиметься виключно перевезень, і згідно з ним українські перевізники зможуть без дозволів їздити з будь-яким товаром.

Мустафа Найєм пояснив, що таке "транспортний безвіз" та чому це важливо: дивіться відео