Політики захищали, народ захоплювався: вражаючі факти про наркобаронів Ямайки

Ямайська банда Shower Posse відома тим, що займається контрабандою наркотиків та зброї. Її члени не просто здобули контроль над острівною країною, а й завоювали прихильність місцевих мешканців. Як їм це вдалося – читайте далі.

Як виникла банда Shower Posse

Кінгстон, Ямайка, початок 70-х років. На Заході цього, здавалось би, мальовничого міста розташований район під назвою Tivoli Gardens. Це – один із найбідніших та найнебезпечніших регіонів столиці.

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Застій економіки, відсутність реформ, а відтак й інвестицій з нестачею робочих місць призвели до того, що кожен мешканець фактично зубами вигризав своє місце, шукаючи підробіток у, як правило, нелегальних сферах.

Уявіть собі найбідніший регіон чи спільноту у світі. Так от, Tivoli Gardens – це набагато гірше. За даними МВФ, більшість жителів Ямайки у 1970-х жили за межею бідності. А де процвітає бідність, там зароджується кримінал та насильство.



Район Tivoli Gardens у Кінгстоні

Успішно прижилися у таких умовах двоє ямайських у майбутньому підприємців: Лестер Ллойд Коук та Вівіан Блейк. Вони почали свою кримінальну діяльність із дрібних крадіжок, рекету і продажу краденого майна. Так тривало до початку 80-х, поки на ринок не зайшов новий продукт.

Ямайка була просто всипана плантаціями із коноплею, а географічне розташування острівної країни дозволяло оперативно збувати цей продукт у США. Залишалося одне: "підімнути" цей бізнес під себе.



Лестер Ллойд Коук (зліва) та Вівіан Блейк (справа)

Їхній підхід до цієї справи був досить незвичайним. Вони створювали школи, розбудовували райони і піклувалися про те, щоб усі люди мали належне медичне забезпечення.

Це був продуманий хід, який допоміг їм завоювати прихильність і повагу серед місцевого населення. Вони стали для людей рятівниками, до яких можна звернутися за допомогою,

– розповів Джеральд Поснер, журналіст.

Зрозуміло, що показова щедрість і допомога – це лише красива обгортка, за якою ховалося справжнє обличчя банди. Мешканці Tivoli Gardens називали їх "Системою", а вороги іменували Shower Posse. Таку назву вони отримали завдяки своїм набігам. Перед тим, як напасти на когось, вони збивалися в групи й влаштовували свинцевий душ (звідси і назва Shower). Posse, відповідно, означає "загін".

Про зв'язки Shower Posse з політиками та поліцією

Марихуана, безумовно, допомогла стати на ноги. Беззаперечний авторитет та лояльність з боку простого населення перетворили Блейка і Вівіана в королів Tivoli Gardens. А постійні поставки товару до США допомогли розширити вплив за межами рідного Карибського острова.

Одного разу Ллойд приїхав у Маямі, щоб подивитися як йдуть справи у його банди. По дорозі він завітав до ворожих диллерів. Просто зайшов у їхній будинок й по черзі застрелив п'ятьох людей. По кулі в лоб. Кожному,

– зазначив Джим Хартер, федеральний агент США

За межами Ямайки Shower Posse брали кількістю, а в рідних стінах їм допомагали зв'язки. Наприклад, у 1980 році місцевий політик Едвард Сіага та його Лейбористська партія пішли на вибори. У нього були гроші, зв'язки. Неподоланним бар'єром до впливового крісла здавалась відсутність власного виборця, електорату, який би віддав за нього голос.



Ямайський державний і політичний діяч Едвард Сіага

Домовленість із лідером Shower Posse Лестером Ллойдом була проста: в обмін на голоси мешканців Сіага забезпечить надійне прикриття для ще більшого процвітання бізнесу банди. Угода пройшла успішно. Партія Сіаги отримала 58% голосів, а її лідер став прем'єром.

Якщо ви подивитеся на Лестера Ллойда, то побачите у ньому добродія, який забезпечує мешканців свого району усім необхідним для хорошого і стабільного життя,

– запевняв Сіага.

Він прикривав членів угрупування, як тільки міг. Усі криваві розправи списувалися на вуличний бандитизм – за легендою, геть не пов'язаний із Shower Posse. Міцний союз із політиками та правоохоронними структурами зробив Ллойда певною мірою навіть впливовішим, ніж сам прем'єр.

Така концентрація влади дозволила процвітати повному беззаконню. За даними ФБР, до 1992 року на руках Shower Posse налічувалося понад 1400 жертв. Окрім традиційних страт під шквальним вогнем, ворогів банди страчували насильницькими методами.

При цьому, жителі Tivoli Gardens жили як у раю. У 80-х у цьому гетто ніхто не знав, що таке поліція. Копів просто підміняли члени банди. Вони слідкували за порядком й розв'язували усі питання на своїй території самостійно. Якщо хтось ставав їм на дорозі, то таких сміливців розстрілювали прямо на місці.

Про увагу з боку спецслужб США та загибель ватажків

Міцний союз мафіозного боса і впливового політика протримався недовго. В кінці 80-х безперервний потік наркотиків та зброї із Ямайки привернув увагу американських спецслужб. Міністерство Юстиції США попросило про екстрадицію Лестера і Вівіана.

Прем'єр же намагався усіма можливими способами відмовити. Він тримав "оборону" майже рік, допоки не зіткнувся із новою хвилею виборів у 1989 році. І Сіага, і його партія програли. Втрачений вплив й авторитет призвів до того, що лідерів Shower Posse затримали і кинули за ґрати.

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Лестер Ллойд Коук загинув у своїй тюремній камері під час пожежі у 1992 році. Згідно із офіційною версією, пожежа сталася внаслідок технічних несправностей. Однак існує версія, що підпал був навмисним, аби не допустити Коука до контролю над бандою прямо зі сталевої клітки. А от Вівіан Блейк свій тюремний термін відсидів, а помер уже у 2010-му від сердечного приступу.

Про нового лідера банди та його стиль правління

Після смерті Лестера Ллойда Коука, контроль над бандою взяв його син – Крістофер Майкл Коук на прізвисько "Дудус", що означає "солоденький". Члени угрупування Shower Posse вважають, що так Крістофера пестливо називали батьки у дитинстві.



Наркобарон Крістофер Майкл Коук

Хоча нічого "солоденького" у характері та вчинках "Дудуса" не було. Він легко перейняв контроль над бандою, бо ще змалку варився у наркотичному бізнесі. Батько вкладав у нього все що міг: увесь свій досвід і знання. Тому, коли американці затримали батька Крістофера, вони і не підозрювали, що його місце займе набагато впливовіший, небезпечніший і амбітніший лідер.

Молодий лідер продовжив батьковий стиль ведення справ, але із власною родзинкою. Для людей він став справжнім Робіном Гудом, який не тільки розбудовував район, а й роздавав гроші усім охочим. Люди настільки любили лідера Shower Posse, що на вулицях можна було зустріти напис – "Ісус вмирав за нас, а ми помремо за "Дудуса"".



"Ми помремо за "Дудуса"", – стверджували місцеві мешканці

"Крістофер був дуже жорстоким, та водночас справедливим лідером. У нього був свій особливий спосіб ведення бізнесу та керування угрупуванням", – прокоментував Девід Роу, професор університету Маямі.

Цей спосіб називався Кодексом, у якому було всього три правила:

► не грабувати – інакше крадію виламають руки;

► не ґвалтувати – інакше ґвалтівника жорстоко поб'ють;

► не убивати – інакше заплатити доводилося власним життям.

І така система працювала на відмінно. Крістофер Коук тримав у жерстяних рукавицях як усі сфери діяльності, які відбувалися на його території, так і людей. "Деякі люди запевняли, що на власні очі бачили як "Дудус" жорстокими методами страчував людей. Він брав бензопилку і просто розчленовував їх", – розповів правозахисник Ллойд Д'Агілар.

Про Shower Posse за правління "Дудуса"

Отримавши необмежений вплив, "Дудус" заручився підтримкою політиків. Щоправда, якщо старі лідери Shower Posse потребували політичних партій для здійснення своїх цілей, то у випадку із Коуком усе було навпаки. Політики самі йшли на контакт, щоб провертати уже свої оборудки.

У 2007 році місцевий політик Брюс Голдінг намітив на крісло прем'єра і заключив угоду із "Дудусом". Точно таку ж, як і 27 років тому Едвард Сіага уклав із батьком Крістофера.



Колишній прем'єр-міністр Ямайки Брюс Голдінг

Завоювавши довіру людей та заявивши про себе за межами Ямайки, "Дудус" підписав контракти на поставки кокаїну із Колумбії до США. Географічне розташування острівної країни дозволило заощадити на перевезеннях із Колумбії, а натомість зосередити увагу й кинути всі ресурси на поставки до Штатів.

Кокаїн величезними партіями Карибським морем завозили на Ямайку, а там уже розфасовували на дрібні пакунки і відправляли до Нью-Йорка, Флориди й Маямі. Білий порошок приносив десятки мільйонів доларів.

Ямайка на карті світу:



Проте морські переправи – це не єдиний метод доставки товару до США. Коук часто полюбляв використовувати спортивні команди й дипломатів у своїх цілях, доставляючи наркотики через аеропорт. За відмову Shower Posse розбиралися дуже швидко – убивали.

"Дудус" вміло крутив політику у своїх руках, але не довго. Через активне постачання наркотиків до США і побоювання з боку американських урядовців узурпації ще й їхніх політсил, спецслужби поклали на нього око й у 2009 році попросили про екстрадицію.

Як Ямайка таки видала Коука США

Видавати "Дудуса" ямайський уряд не поспішав. Адже він став для людей ідолом, який вивів їх зі злиднів. Екстрадиція стала би каталізатором протистояння між народом й урядовою верхівкою. Усвідомлюючи небезпеку, Голдінг дев'ять місяців відмовляв США у видачі боса угрупування.

У 2010 році ямайський уряд таки дав задню й видав ордер на арешт. За легендою, відмова у екстрадиції могла би спричинити конфлікт інтересів Ямайки та США. Щоправда, "Дудуса" ще треба було знайти.

Коли сотні поліцейських відправились у рейди, то на захист Крістофера, як і очікувалося, вийшли прості громадяни. У сутичках загинули 75 людей. Після чого "Дудус" вирішив здатися.



Громадяни Ямайки підтримували Крістофера Коука

Коук намагався непоміченим пройти до посольства США на Ямайці, щоб здатися добровільно. Він використав жіночу перуку й окуляри. Однак його викрили та затримали правоохоронці.

Я ухвалив таке рішення, бо вірю, що це врятує інтереси моєї родини, спільноти Західного Кінгстона, людей Tivoli Gardens та народу Ямайки загалом,

– пояснив "Дудус".

У 2011 році "Дудус" постав перед правосуддям. Він передав листа судді, де описав усі хороші вчинки, які зробив для народу Ямайки. Про каяття за управління кримінально-наркотичним синдикатом, який забрав сотні, а то й тисячі життів, у листі не було ні слова. Однак, докази проти нього говорили зовсім про інше, викручуватися було марно.



Крістофер "Дудус" Коук під час затримання

"Дудус" все-таки визнав свою провину і у 2011 році добровільно заявив про усі свої злочини, а роком пізніше його на 23 роки кинули за ґрати до федеральної в'язниці Південної Кароліни, де він і досі відбуває своє ув'язнення.

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Після його арешту Shower Posse помітно ослабли. Вони постійно на прицілі у правоохоронців, а їхня діяльність нерідко обмежується тими ж дрібними крадіжками, з яких усе розпочалося у 1980-х.

Після викорінення авторитетних і авторитарних лідерів, які тримали на контролі абсолютно все, нові так і не з"явилися. А якщо і виринали, то були блідою тінню босів "старої закалки".