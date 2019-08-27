Политики защищали, народ восхищался: впечатляющие факты о наркобаронах Ямайки

Ямайская банда Shower Posse известна тем, что занимается контрабандой наркотиков и оружия. Ее члены не просто получили контроль над островной страной, но и завоевали расположение местных жителей. Как им это удалось – читайте дальше.

Как возникла банда Shower Posse

Кингстон, Ямайка, начало 70-х годов. На западе этого, казалось бы, живописного города расположен район под названием Tivoli Gardens. Это – один из самых бедных и опасных регионов столицы.

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Застой экономики, отсутствие реформ, а следовательно и инвестиций с нехваткой рабочих мест привели к тому, что каждый житель фактически зубами выгрызал свое место, ища подработку в, как правило, нелегальных сферах.

Представьте себе самый бедный регион или сообщество в мире. Так вот, Tivoli Gardens – это намного хуже. По данным МВФ, большинство жителей Ямайки в 1970-х жили за чертой бедности. А где процветает бедность, там зарождается криминал и насилие.



Район Tivoli Gardens в Кингстоне

Успешно прижились в таких условиях двое ямайских в будущем предпринимателей: Лестер Ллойд Коук и Вивиан Блейк. Они начали свою криминальную деятельность с мелких краж, рэкета и продажи краденого имущества. Так продолжалось до начала 80-х, пока на рынок не зашел новый продукт.

Ямайка была просто усыпана плантациями с коноплей, а географическое расположение островной страны позволяло оперативно сбывать этот продукт в США. Оставалось одно: "подмять" этот бизнес под себя.



Лестер Ллойд Коук (слева) и Вивиан Блейк (справа)

Их подход к этому делу был довольно необычным. Они создавали школы, строили районы и заботились о том, чтобы все люди имели надлежащее медицинское обеспечение.

Это был продуманный ход, который помог им завоевать расположение и уважение среди местного населения. Они стали для людей спасителями, к которым можно обратиться за помощью,

– рассказал Джеральд Поснер, журналист.

Понятно, что показательная щедрость и помощь – это лишь красивая обертка, за которой скрывалось истинное лицо банды. Жители Tivoli Gardens называли их "Системой", а враги именовали Shower Posse. Такое название они получили благодаря своим набегам. Перед тем, как напасть на кого-то, они сбивались в группы и устраивали свинцовый душ (отсюда и название Shower). Posse, соответственно, означает "отряд".

О связи Shower Posse с политиками и полицией

Марихуана, безусловно, помогла встать на ноги. Безоговорочный авторитет и лояльность со стороны простого населения превратили Блейка и Вивиана в королей Tivoli Gardens. А постоянные поставки товара в США помогли расширить влияние за пределы родного Карибского острова.

Однажды Ллойд приехал в Майами, чтобы посмотреть как идут дела у его банды. По пути он пришел к вражеским диллерам. Просто зашел в их дом и по очереди застрелил пятерых людей. По пуле в лоб. Каждому,

– отметил Джим Хартер, федеральный агент США.

За пределами Ямайки Shower Posse брали количеством, а в родных стенах им помогали связи. Например, в 1980 году местный политик Эдвард Сиага и его Лейбористская партия пошли на выборы. У него были деньги, связи. Непреодолимым барьером к влиятельному креслу казалось отсутствие собственного избирателя, электората, который бы отдал за него голос.



Ямайский государственный и политический деятель Эдвард Сиага

Договоренность с лидером Shower Posse Лестером Ллойдом была проста: в обмен на голоса жителей Сиага обеспечит надежное прикрытие для еще большего процветания бизнеса банды. Сделка прошла успешно. Партия Сиаги получила 58% голосов, а ее лидер стал премьером.

Если вы посмотрите на Лестера Ллойда, то увидите в нем Добродетеля, который обеспечивает жителей своего района всем необходимым для хорошей и стабильной жизни,

– уверял Сиага.

Он прикрывал членов группировки, как только мог. Все кровавые расправы списывались на уличный бандитизм – по легенде, совсем не связанный с Shower Posse. Прочный союз с политиками и правоохранительными структурами сделал Ллойда в некоторой степени даже более важным, чем сам премьер.

Такая концентрация власти позволила процветать полному беззаконию. По данным ФБР, к 1992 году на руках Shower Posse насчитывалось более 1400 жертв. Кроме традиционных казней под шквальным огнем, врагов банды казнили насильственными методами.

При этом, жители Tivoli Gardens жили как в раю. В 80-х в этом гетто никто не знал, что такое полиция. Копов просто подменяли члены банды. Они следили за порядком и решали все вопросы на своей территории самостоятельно. Если кто-то становился у них на пути, то таких смельчаков расстреливали прямо на месте.

О внимании со стороны спецслужб США и гибели вожаков

Крепкий союз мафиозного босса и влиятельного политика продержался недолго. В конце 80-х непрерывный поток наркотиков и оружия из Ямайки привлек внимание американских спецслужб. Министерство юстиции США попросило об экстрадиции Лестера и Вивиана.

Премьер же пытался всеми возможными способами отказать. Он держал "оборону" почти год, пока не столкнулся с новой волной выборов в 1989 году. И Сиага, и его партия проиграли. Потерянное влияние и авторитет привели к тому, что лидеров Shower Posse задержали и бросили за решетку.

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Лестер Ллойд Коук погиб в своей тюремной камере во время пожара в 1992 году. Согласно официальной версии, пожар произошел в результате технических неисправностей. Однако существует версия, что поджог был намеренным, чтобы не допустить Коука к контролю над бандой прямо из стальной клетки. А вот Вивиан Блейк свой тюремный срок отсидел, а умер уже в 2010-м от сердечного приступа.

О новом лидере банды и его стиле правления

После смерти Лестера Ллойда Коука контроль над бандой взял его сын – Кристофер Майкл Коук по кличке "Дудус", что означает "сладенький". Члены группировки Shower Posse считают, что так Кристофера ласково называли родители в детстве.



Наркобарон Кристофер Майкл Коук

Хотя ничего "сладенького" в характере и поступках "Дудуса" не было. Он легко перенял контроль над бандой, потому что еще с детства варился в наркотическом бизнесе. Отец вкладывал в него все, что мог: весь свой опыт и знания. Поэтому, когда американцы задержали отца Кристофера, они и не подозревали, что его место займет гораздо более влиятельный, более опасный и амбициозный лидер.

Молодой лидер продолжил отеческий стиль ведения дел, но с собственной изюминкой. Для людей он стал настоящим Робином Гудом, который не только развивал район, но и раздавал деньги всем желающим. Люди настолько любили лидера Shower Posse, что на улицах можно было встретить надпись – "Иисус умирал за нас, а мы умрем за "Дудуса"".



"Мы умрем за "Дудуса"", – утверждали местные жители

"Кристофер был очень жестоким, но одновременно справедливым лидером. У него был свой особый способ ведения бизнеса и управления группировкой", – прокомментировал Дэвид Роу, профессор университета Майами.

Этот способ назывался Кодексом, в котором было всего три правила:

► не грабить – иначе вору выломают руки;

► не насиловать – иначе насильника жестоко побьют;

► не убивать – иначе заплатить приходилось собственной жизнью.

И такая система работала на отлично. Кристофер Коук держал в жестяных рукавицах как все сферы деятельности, которые происходили на его территории, так и людей. "Некоторые люди уверяли, что воочию видели как "Дудус" жестокими методами казнил людей. Он брал бензопилу и просто расчленял их", – рассказал правозащитник Ллойд Д'Агилар.

О Shower Posse при правлении "Дудуса"

Получив неограниченное влияние, "Дудус" заручился поддержкой политиков. Правда, если старые лидеры Shower Posse нуждались в политических партиях для осуществления своих целей, то в случае с Коуком все было наоборот. Политики сами шли на контакт, чтобы проворачивать свои делишки.

В 2007 году местный политик Брюс Голдинг метил на кресло премьера и заключил соглашение с "Дудусом". Точно такое же, как и 27 лет назад Эдвард Сиага заключил с отцом Кристофера.



Бывший премьер-министр Ямайки Брюс Голдинг

Завоевав доверие людей и заявив о себе за пределами Ямайки, "Дудус" подписал контракты на поставки кокаина из Колумбии в США. Географическое положение островной страны позволило сэкономить на перевозках из Колумбии, а вместо этого сосредоточить внимание и бросить все ресурсы на поставки в Штаты.

Кокаин огромными партиями по Карибскому морю завозили на Ямайку, а там уже расфасовывали на мелкие пакеты и отправляли в Нью-Йорк, Флориду и Майами. Белый порошок приносил десятки миллионов долларов.

Ямайка на карте мира:

Однако морские переправы – это не единственный метод доставки товара в США. Коук часто любил использовать спортивные команды и дипломатов в своих целях, доставляя наркотики через аэропорт. За отказ Shower Posse разбирались очень быстро – убивали.

"Дудус" умело крутил политику в своих руках, но недолго. За активные поставки наркотиков в США и опасения со стороны американских чиновников узурпации еще и их политсил, спецслужбы положили на него глаз и в 2009 году попросили об экстрадиции.

Как Ямайка все же выдала Коука США

Выдавать "Дудуса" ямайское правительство не спешило. Ведь он стал для людей идолом, который вывел их из нищеты. Экстрадиция стала бы катализатором противостояния между народом и правительственной верхушкой. Осознавая опасность, Голдинг девять месяцев отказывал США в выдаче босса группировки.

В 2010 году ямайское правительство все же дало заднюю и выдало ордер на арест. По легенде, отказ в экстрадиции мог бы повлечь конфликт интересов Ямайки и США. Правда, "Дудуса" еще надо было найти.

Когда сотни полицейских отправились в рейды, то на защиту Кристофера, как и ожидалось, вышли простые граждане. В столкновениях погибли 75 человек. После чего "Дудус" решил сдаться.



Граждане Ямайки поддерживали Кристофера Коука

Коук старался незамеченным пройти в посольство США на Ямайке, чтобы сдаться добровольно. Он использовал женский парик и очки. Однако его разоблачили и задержали правоохранители.

Я принял такое решение, потому что верю, что это спасет интересы моей семьи, сообщества Западного Кингстона, людей Tivoli Gardens и народа Ямайки в целом,

– объяснил "Дудус".

В 2011 году "Дудус" предстал перед правосудием. Он передал письмо судье, где описал все хорошие поступки, которые сделал для народа Ямайки. О раскаянии за управление уголовно-наркотическим синдикатом, который унес сотни, а то и тысячи жизней, в письме не было ни слова. Однако, доказательства против него говорили совсем о другом, выкручиваться было бесполезно.



Кристофер "Дудус" Коук во время задержания

"Дудус" все-таки признал свою вину и в 2011 году добровольно заявил о всех своих преступлениях, а годом позже его на 23 года бросили за решетку в федеральной тюрьме Южной Каролины, где он до сих пор отбывает свое заключение.

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После его ареста Shower Posse заметно ослабли. Они постоянно на прицеле у правоохранителей, а их деятельность нередко ограничивается теми же мелкими кражами, с которых все началось в 1980-х.

После искоренения авторитетных и авторитарных лидеров, которые держали на контроле абсолютно все, новые так и не появились. А если и появлялись, то были бледной тенью боссов "старой закалки".