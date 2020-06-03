Америку охопив хаос і безлад. В багатьох містах вже кілька днів не припиняються акції протесту, які супроводжуються сутичками з поліцією, а далі переростають у мародерство та знищення майна.

Про поліцейське насильство у США та в Україні – читайте у випуску програми "Право на правду" на 24 каналі.

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Вбивство Джорджа Флойда

Що ж змусило тисячі американців вийти на вулиці і влаштовувати погроми у своїх містах? Причиною протестів стало вбивство поліцейським при затриманні афроамериканця Джорджа Флойда.

Трагедія сталася в Міннеаполісі, коли в одній з крамниць поліцейські затримали Флойда за те, що той начебто спробував розплатитися підробленим чеком. І хоча затриманий особливо не чинив спротив, поліцейські вирішили застосувати проти нього силу по-максимуму, повалили його на землю, втрьох сіли на нього та стали одягати кайданки.

Один з копів – Дерек Шовін – надавив коліном затриманому на горло. Флойд, якому стискали горло, намагався сказати поліцейському: "I can't breathe!", тобто, "Я не можу дихати.". Але поліцейський Дерек Шовін продовжував тиснути Флойду на горло коліном цілих 6 хвилин, поки затриманий, зрештою, не помер.



Джордж Флойд, Дерек Шовін / Колаж 24 каналу

Реакція поліції США

Начальство спочатку "покривало" поліцейського Дерека Шовіна. Там спробували смерть затриманого виправдати тим, що він начебто чинив спротив поліцейським.

Але коли у соцмережах стало поширюватися відео очевидців, на якому затриманий лежить на землі, надійно притиснутий трьома копами, а його методично душать, після цього керівництво поліції Міннеаполіса змінило думку.

Затримання Джорджа Флойда: дивіться відео

Після цього керівництво покарало всіх копів звільненням з роботи. Втім поліцейського Дерека Шовіна ніхто не затримав і не заарештував.

Масові протести в США

Така реакція поліцейських босів обурила людей. В Міннеаполісі почалися протести, які перекинулися на інші міста. А далі протести переросли у погроми: запалали поліцейські відділки та машини, озвірілий натовп кинувся грабувати магазини.

Лише на четвертий день протестів Шовіна таки заарештували. Але це не зупинило натовп. До протестувальників швидко приєдналися ліві радикали та міський люмпен, які перетворили акції непокори у масове мародерство.



Розграбований магазин Apple у Філадельфії / Фото Emma Lee

Хвиля протестів, яка починалися як боротьба проти поліцейського насильства, перетворилася на хаос та грабунок.

Внаслідок цього, у понад 20 містах США уже введено комендантську годину. У Вашингтон увійшла Національна Гвардія, щоб захищати Білий Дім та Капітолій. А слова "Я не можу дихати" стали гаслом тієї частини протестувальників, яка ще зберегла адекватність.

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Іншу частину протестувальників, здається, тепер цікавить лише скільки можна винести добра з найближчого супермаркету.

Поліцейське свавілля в Україні

І здавалося, де Сполучені Штати, а де Україна, але схожий випадок поліцейського насильства стався півтора місяця назад у нас.

У Дніпрі патрульні затримали місцевого чоловіка за побутову бійку. 33-річний працівник охоронної фірми вдома хильнув зайвого і кинувся битися з батьком. Поліцейські, які приїхали на виклик, скрутили чоловіка і посадили у поліцейське авто.

За словами матері, поліцейські скрутили її сина і поклали його обличчям у сидіння патрульного авто. А потім удвох сіли на нього, щоб заспокоїти.

Знайдіть паралелі з випадком у Міннеаполісі. У Дніпрі затриманий теж просив дати йому можливість дихати. Натомість, як каже мати, копи втискали його обличчя у сидіння машини.

За фактом смерті затриманого у Дніпрі Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Але за півтора місяця в цій справі немає жодного підозрюваного. Ба більше, обидва патрульні продовжують ходити на роботу.

А що тут такого? – майже дослівно заявило їхнє керівництво. Подумаєш, затриманий помер. Напевне, у нього був інсульт або тромб, або ще якась "болячка". І взагалі, пити треба менше, тоді не доведеться мати справу з поліцейськими.

Звірства правоохоронців – явище притаманне не лише Україні. Навіть в більш благополучних Сполучених Штатах поліцейські навмисне чи ненавмисне можуть вбити людину при затриманні.

Але у США покарання таки наздожене поліцейського, який скоїв злочин. Особливо, коли того, вимагає вулиця. Наприклад, Дереку Шовіну загрожує 25 років тюрми за вбивство Джорджа Флойда.

А у нас одна безкарність тягне за собою іншу. І після цієї нерозслідуваної смерті затриманого у Дніпрі, цілком очікувано у нас стався Кагарлик.

Що відомо про зґвалтування у Кагарлику?25 травня 35-річного начальника сектору кримінальної поліції в Кагарлику Миколу Кузіва та 29-річного оперуповноваженого Сергія Сулиму затримали за підозрою у зґвалтуванні.



Раніше до лікарні звернулася жінка, яка заявила про побиття та зґвалтування правоохоронцями. 23 травня її викликали в поліцію на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.



Правоохоронців одразу ж звільнили. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, розформували.



26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Однак чоловіки своєї провини не визнають.

Бо, не зустрічаючи опору, деякі корумповані і жорстокі представники правоохоронної системи поступово насуваються на нас. І тиснуть нам на горло.

Ми вже не можемо дихати. І, на відміну від американців, не так вже й сильно цьому опираємось.