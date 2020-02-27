Поліція затримала посадовців на продажі рецептів на наркотики

На Полтавщині правоохоронці викрили посадовців приватної клініки, які продавали рецепти на психотропні речовини. Вартість наркотичних лікарських засобів сягає майже мільйон гривень.

З листопада 2019 року до 2020 посадові особи приватного медичного центру, який надавав нібито легальну медичну допомогу наркозалежним, видали близько 600 рецептів на наркотичні засоби.

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За даними правоохоронців, медперсонал клініки виписував рецептурні бланки "пацієнтам" без наркотичної залежності.

За рецепти на 12 тисяч доз наркотиків клініка отримала понад 300 тисяч гривень. Припис на сильнодіючі лікарські засоби клієнти отримували під час консультації, вартість якої була 600 гривень.



Поліція підозрює в організації головного лікаря / Фото: Нацполіція

У поліції зазначили, що у медзакладі діяла "бонусна" система. За трьох нових клієнтів постійні – отримували безкоштовний рецепт на наркотичний препарат.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за трьома статтями: "незаконний збут наркотичних засобів", "незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів" та "підроблення документів, бланків".