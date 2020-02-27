13:55
27 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС COVID-19 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лавров нахамив журналістам. Путін змінює імідж
      Вєсті Кремля
      21:30, 26 лютого
      Вєсті.UA: Велике повернення Тігіпка. Нова витівка Бужанського
      Вєсті.UA
      19:07, 26 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС COVID-19 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ

      Поліція затримала посадовців на продажі рецептів на наркотики

      - Читать новость на русском
      Правоохоронці викрили працівників лікарні, які збували наркотичні препарати / pl.npu.gov.ua

      На Полтавщині правоохоронці викрили посадовців приватної клініки, які продавали рецепти на психотропні речовини. Вартість наркотичних лікарських засобів сягає майже мільйон гривень.

      З листопада 2019 року до 2020 посадові особи приватного медичного центру, який надавав нібито легальну медичну допомогу наркозалежним, видали близько 600 рецептів на наркотичні засоби.

      Читайте також: У Росії викрили масштабну нарколабораторію: 10 українців заарештували

      За даними правоохоронців, медперсонал клініки виписував рецептурні бланки "пацієнтам" без наркотичної залежності.

      За рецепти на 12 тисяч доз наркотиків клініка отримала понад 300 тисяч гривень. Припис на сильнодіючі лікарські засоби клієнти отримували під час консультації, вартість якої була 600 гривень.

      Наркотики Полтавщина
      Поліція підозрює в організації головного лікаря / Фото: Нацполіція 

      У поліції зазначили, що у медзакладі діяла "бонусна" система. За трьох нових клієнтів постійні – отримували безкоштовний рецепт на наркотичний препарат.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за трьома статтями: "незаконний збут наркотичних засобів", "незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів" та "підроблення документів, бланків".

      Наркотики
      Медпрацівники підробляли рецепти і видавали їх здоровим люядм / Фото: Нацполіція

      26-річна українка заразилася коронавірусом в Італії: підтвердження МЗС
      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Кримінал Новини Полтави Наркотики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:40 Тігіпко якщо стане прем'єром, то не останнім, – інтерв'ю з керівником групи "Рейтинг"
      Сергій Лещенко
      сьогодні , 12:00 П'ять років без Нємцова, але я досі не звик
      Сергій Пархоменко
      26 лютого , 12:30 5 найпоширеніших помилок в інтер'єрі українських квартир – фото
      Ростислав Струтинський
      17 лютого , 15:37 Пара, яка летіла додому з усиновленою дитиною, отримала неочікуваний сюрприз під час польоту
      Марія Бондар
      сьогодні , 09:00 Моя головна ціль – олімпійське золото, – Марія Стадник
      Софія Кулай
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук