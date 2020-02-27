Полиция задержала должностных лиц на продаже рецептов на наркотики

На Полтавщине правоохранители разоблачили должностных лиц частной клиники, которые продавали рецепты на психотропные вещества. Стоимость наркотических лекарственных средств достигает почти миллиона гривен.

С ноября 2019 года до 2020 должностные лица частного медицинского центра, который предоставлял якобы легальную медицинскую помощь наркозависимым, выдали около 600 рецептов на наркотические средства.

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По данным правоохранителей, медперсонал клиники выписывал рецептурные бланки "пациентам" без наркотической зависимости.

За рецепты на 12 тысяч доз наркотиков клиника получила более 300 тысяч гривен. Предписание на сильнодействующие лекарственные средства клиенты получали во время консультации, стоимость которой была 600 гривен.



Полиция подозревает в организации главного врача / фото: Нацполиция

В полиции отметили, что в медучреждении действовала "бонусная" система. За трех новых клиентов постоянные – получали бесплатный рецепт на наркотический препарат.

Правоохранители открыли уголовное производство по трем статьям: "незаконный сбыт наркотических средств", "незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств" и "подделка документов, бланков".