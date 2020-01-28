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      Портрети Сталіна та Леніна "прикрасили" ресторан: поліція відкрила провадження

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      Ресторан "Хрущовка" у Прилуках / Фото з фейсбука Вадима Позднякова

      Активісти Прилук, що на Чернігівщині, звернулися до поліції через дизайн тамтешнього ресторану "Хрущовка". Він був прикрашений портретами "вождів", а стіни й стеля рясніли радянською символікою. І це попри закон про декомунізацію, який діє в Україні з 2015 року.

      Нацполіція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження за фактом використання в інтер'єрі радянської символіки та портретів комуністичних лідерів.

      Важливо! Кернес намагається повернути проспекту у Харкові ім’я Жукова: фото документа

      Максимальне покарання, яке можуть отримати власники закладу, – до п'яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий термін з конфіскацією майна або без такої

      Інтер'єр ресторану "Хрущовка" у прилуках / Фото з соцмереж:

       

      Водночас голова громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков у фейсбуці повідомив, що після звернення до поліції комуністичні прапори прибрали з ресторану. 

      Що передбачає декомунізація в Україні?9 квітня 2015 року Верховна Рада України ухвалила пакет законів, які передбачають декомунізацію. Це процес позбавлення наслідків комуністичної ідеології. 16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України. Вулиці, площі та навіть міста в Україні почали перейменовувати, а пам'ятники відомим діячам СРСР – звалювати.


      Яка радянська символіка заборонена в Україні / Інфографіка "Тексти"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Поліція Декомунізація Новини Чернігова Ленін Верховна Рада Ліки Законодавство
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