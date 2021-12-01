Міноборони Польщі вранці 1 грудня опублікувало заяву про те, що у по території Польщі стріляли з білоруської сторони.
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Обстріл польської території зі сторони Білорусі
Поблизу Тересполя ліхтарі на стовпах, встановлені польськими військовими на кордоні з Білоруссю, були обстріляні,
– зазначили у Міноборони.
Ліхтарі внаслідок пострілів з пневматичної зброї зазнали пошкоджень. Вогонь ж вели з території Білорусі.
"Провокації білоруських служб абсолютно неприйнятні", – заявив міністр оборони Маріуш Блащак. Через це до відомства викликають військового аташе Білорусі для надання пояснень.
Міграційна криза та санкції проти Білорусі: що відомо
- Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі загострилась на початку листопада. Тоді кілька тисяч мігрантів спробували прорвати кордон.
- Нелегали облаштували табір неподалік кордону. Регулярно вони здійснюють спроби перетнути кордон між країнами.
- Через міграційну кризу, спричинену режимом Олександра Лукашенка, посли Євросоюзу погодили запровадження проти Білорусі санкцій.