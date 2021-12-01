Минобороны Польши утром 1 декабря опубликовало заявление о том, что территорию Польши обстреляли с белорусской стороны.
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Обстрел польской территории со стороны Беларуси
Вблизи Тересполя фонари на столбах, установленные польскими военными на границе с Беларусью, были обстреляны,
– отметили в Минобороны.
Фонари в результате выстрелов из пневматического оружия получили повреждения. Огонь же вели с территории Беларуси.
"Провокации белорусских служб абсолютно неприемлемы", – заявил министр обороны Мариуш Блащак. Из-за этого в ведомство вызывают военного атташе Беларуси для дачи объяснений.
Миграционный кризис и санкции против Беларуси: что известно
- Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась в начале ноября. Тогда несколько тысяч мигрантов попытались прорвать границу.
- Нелегалы обустроили лагерь недалеко от границы. Регулярно они совершают попытки пересечь границу между странами.
- Из-за миграционного кризиса, вызванного режимом Александра Лукашенко, послы Евросоюза согласовали введение санкций против Беларуси.