Подія на вулиці Семена Антонця у Полтаві сталася 16 грудня. ЗМІ повідомляли, що Волошин заїхав у двір екскаватором-навантажувачем, щоб знести дерево горіха, яке йому заважало. Але його дії швидко перетворилися на скандал із застосуванням зброї. Директорові психлікарні вже обрали запобіжний захід. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Полтавську

обласну прокуратуру.

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Поліція завершила розслідування інциденту

Слідство встановило, що нетверезий полтавець, ймовірно Віктор Волошин, екскаватором зруйнував кілька секцій паркану та повалив дерево у дворі. Він не проживає на цій вулиці, але часто туди приїжджав.

Голова ОСББ будинку та інші мешканці зробили чоловікові зауваження, на що він відреагував агресивно. Хуліган кричав і лаявся на людей, а пізніше застосував пістолет. Він вистрелив у жителів не менше чотирьох разів. Двох чоловіків було поранено, а ОСББ спричинено матеріальну шкоду.



У хулігана вилучили пістолет / Фото пресслужби Полтавської обласної прокуратури

Прокурори підозрюють Віктора Волошина в хуліганстві з опором громадянам та з застосуванням вогнепальної зброї. Наразі чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді внесення максимального розміру застави – понад 240 000 гривень.

Нагадаємо, коли ситуація набула розголосу, на неї відреагували в Полтавській ОВА. Там наголосили, що після повного службового розслідування місцева влада зможе дати свою оцінку діям директора психіатричної лікарні.