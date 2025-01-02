Происшествие на улице Семена Антонца в Полтаве произошло 16 декабря. СМИ сообщали, что Волошин заехал во двор экскаватором-погрузчиком, чтобы снести дерево ореха, которое ему мешало. Но его действия быстро превратились в скандал с применением оружия. Директору психбольницы уже избрали меру пресечения. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Полтавскую

областную прокуратуру.

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Полиция завершила расследование инцидента

Следствие установило, что нетрезвый полтавчанин, вероятно Виктор Волошин, экскаватором разрушил несколько секций забора и повалил дерево во дворе. Он не проживает на этой улице, но часто туда приезжал.

Председатель ОСМД дома и другие жители сделали мужчине замечание, на что он отреагировал агрессивно. Хулиган кричал и ругался с людьми, а позже применил пистолет. Он выстрелил в жителей не менее четырех раз. Двое мужчин были ранены, а ОСМД нанесен материальный ущерб.



У хулигана изъяли пистолет / Фото пресс-службы Полтавской областной прокуратуры

Прокуроры подозревают Виктора Волошина в хулиганстве с сопротивлением гражданам и с применением огнестрельного оружия. Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде внесения максимального размера залога – более 240 000 гривен.

Напомним, когда ситуация получила огласку, на нее отреагировали в Полтавской ОГА. Там отметили, что после полного служебного расследования местные власти смогут дать свою оценку действиям директора психиатрической больницы.