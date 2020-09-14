Іран може готувати замах на амбасадорку США в ПАР Лану Маркс. Усе нібито через вбивство іранського генерала Касема Сулеймані на початку січня 2020 року.

Дані про підготовку замаху з'явилися ще навесні, проте зараз стали відомі деталі. Інформацію оприлюднило видання Politico з посиланням на джерела в американському уряді.

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Що відомо про замах на американську дипломатку

За даними американської розвідки, замах на американську дипломатку є лише одним із варіантів помсти Ірану.

Лану Маркс нібито обрали мішенню через те, що вона "тривалий час дружить з президентом США Дональдом Трампом".

Дипломатка вступила на посаду посла США в ПАР у жовтні минулого року. За даними ЗМІ, її вже попередили про можливий замах.

Зверніть увагу! До роботи амбасадоркою в ПАР Лана Маркс була відомою дизайнеркою жіночих сумок. Окрім того, вона входить до закритого гольф-клубу Mar-a-Lago, який належить Дональду Трампу.

Вбивство генерала Сулеймані: що треба знати

Це стало новою причиною загострення конфлікту між США й Іраном на початку цього року. Касема Сулеймані американські військові вбили за наказом Трампа 3 січня 2020 року під час бомбардування в Іраку.

Трамп назвав це великою перемогою у війні з Іраном, а для Ірану це стало втратою національного масштабу. Тож відносини між державами серйозно загострилися.

Фактично, наслідком цього вбивства було збиття українського літака МАУ в небі над Тегераном. Тоді його через необережність, вважаючи військовим бортом, збили іранські військові. Загинули всі 176 людей, що були на борту.

Влада Ірану неодноразово обіцяла помститися Сполученим Штатам через вбивство Сулеймані.

Хто такий Касем Сулеймані? Командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячували нагороди та спортивні досягнення.



Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконував Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

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