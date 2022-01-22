Добова статистика щеплень

​​Загалом за добу 21 січня в Україні 91 310 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 848 людей.

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Натомість другу дозу – 32 863 людини. Тоді як додатковою дозою щепили 748 людей, а бустерну дозу отримала 25 851 людина.

Загальна картина вакцинацій

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 141 199 людей, з них:

отримали першу дозу – 15 141 197;

дві дози – 14 443 593 людини;

отримали додаткову дозу – 12 689 українців;

бустерну – 193 211 людей.

Загалом провели 29 790 690 щеплень.

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Які вакцини використовували

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 615 824,

Coronavac – 4 880 741,

AstraZeneca – 1 632 066,

Moderna – 1 504 701,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

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