Добова статистика щеплень
Загалом за добу 21 січня в Україні 91 310 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 848 людей.
Актуально З кожним днем – все більше COVID-хворих за добу в Україні: майже 22,5 тисячі
Натомість другу дозу – 32 863 людини. Тоді як додатковою дозою щепили 748 людей, а бустерну дозу отримала 25 851 людина.
Загальна картина вакцинацій
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 141 199 людей, з них:
- отримали першу дозу – 15 141 197;
- дві дози – 14 443 593 людини;
- отримали додаткову дозу – 12 689 українців;
- бустерну – 193 211 людей.
Загалом провели 29 790 690 щеплень.
Зверніть увагу Чому не слід сподіватися на антитіла після того, як перехворіли на COVID-19
Які вакцини використовували
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 615 824,
- Coronavac – 4 880 741,
- AstraZeneca – 1 632 066,
- Moderna – 1 504 701,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу