Судно, яке прямувало під прапором Ямайки з Карибського моря, зупинили у четвер, 9 вересня, за 80 миль від берега у міжнародних водах. На думку спецслужб, кокаїн планували збувати на території Великобританії.
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Яхту з назвою Kahu певний час вже відстежували відповідні установи. Перехопити судно вдалось завдяки співпраці британських відомств з австралійськими.
Правоохоронці затримали спільників
Британським правоохоронцям вдалось затримали 6 осіб. 5 з них виявились громадянами Нікарагуа, а 1 – британцем. Їхній вік становить від 24 до 49 років. Чоловікам вже оголосили підозру у наркоторгівлі та помістили під варту.
На яхті перевозили понад 2 тонни наркотиків / Фото NCA
Поліція затримала 6 чоловіків / Фото NCA
Продаж наркотиків: останні новини
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