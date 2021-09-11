Судно, следовавшее под флагом Ямайки с Карибского моря, остановили в четверг, 9 сентября, в 80 милях от берега в международных водах. По мнению спецслужб, кокаин планировали сбывать на территории Великобритании.

К теме В Шегинях нашли наркотики на 2 миллиона гривен в польском автобусе

Яхту под названием Kahu определенное время уже отслеживали соответствующие учреждения. Перехватить судно удалось благодаря сотрудничеству британских ведомств с австралийскими.

Правоохранители задержали сообщников

Британским правоохранителям удалось задержали 6 человек. 5 из них оказались гражданами Никарагуа, а 1 – британцем. Их возраст составляет от 24 до 49 лет. Мужчинам уже объявили подозрение в наркоторговле и поместили под стражу.

наркотики
На яхте перевозили свыше 2 тонн наркотиков / Фото NCA

затримали злочинців
Полиция задержала 6 мужчин / Фото NCA

Продажа наркотиков: последние новости

  • На Львовщине пограничники обнаружили партию наркотиков, которые пытались вывезти в Польшу.
  • На Донбассе правоохранители раскрыли схему наркоторговцев, продававших метадон.
  • В Бориславе полиция накрыла нарколабораторию в квартире молодой пары.