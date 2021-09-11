Судно, следовавшее под флагом Ямайки с Карибского моря, остановили в четверг, 9 сентября, в 80 милях от берега в международных водах. По мнению спецслужб, кокаин планировали сбывать на территории Великобритании.
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Яхту под названием Kahu определенное время уже отслеживали соответствующие учреждения. Перехватить судно удалось благодаря сотрудничеству британских ведомств с австралийскими.
Правоохранители задержали сообщников
Британским правоохранителям удалось задержали 6 человек. 5 из них оказались гражданами Никарагуа, а 1 – британцем. Их возраст составляет от 24 до 49 лет. Мужчинам уже объявили подозрение в наркоторговле и поместили под стражу.
На яхте перевозили свыше 2 тонн наркотиков / Фото NCA
Полиция задержала 6 мужчин / Фото NCA
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