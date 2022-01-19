Першу дозу отримала 30 201 людина, а 36 744 – другу. Крім того, 614 людей отримали додаткову дозу, а 17 618 – бустерну.

Актуально Майже 13 тисяч хворих, понад 2 тисячі госпіталізованих: в Україні погіршилась ситуація з COVID

Вакцинацію проводили 814 мобільних бригад, 3 163 пунктів щеплення та 431 центр вакцинації.

Найбільше щеплень зробили у Харківській (8 821) та Дніпропетровській (7 790) областях.

Використовували чотири препарати:

З початку пандемії в Україні зробили 29,5 мільйона щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали 15 053 123 людини, а обидві – 14 343 487.

Загалом в Україні отримали додаткову дозу отримали 10 687 людей, а бустерну – 131 178.

Вакцинальна кампанія стартувала 24 лютого 2021 року. Загалом Україна наразі отримала 43,6 мільйона вакцин.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що Україні не вдасться оминути нової хвилі, яку спричинить штам Омікрон. Цей варіант коронавірусу дедалі частіше фіксують в регіонах. Щоб захистити себе та рідних у відомстві закликали вакцинуватись.

Увага! Невакциновані мають вдесятеро вищий ризик смертності від COVID-19 та у 4,5 раза вищий ризик госпіталізації, ніж ті, хто пройшов базовий курс щеплення.

Бустерна доза має на меті підвищити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Третє щеплення радять проводити уже за півроку після другого.