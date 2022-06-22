53-річного Зіміна у його квартирі в Красногорську знайшов брат. Зараз полковник перебуває в реанімації у важкому стані.

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Зімін був поранений в голову

ЗМІ пишуть, що Зімін лежав у калюжі крові, а біля нього – травматичний пістолет. Поранення він дістав у голову.

Раніше Зімін відповідав за так званий портфель з "червоною кнопкою", натиск на яку начебто призводить до запуску ядерної зброї. "Ядерну валізку" ФСБ-івець носив за попередником Володимира Путіна на посаді – Борисом Єльциним.

За Путіна Зімін дослужився до полковника

За Путіна кар'єра Зіміна пішла вгору: він отримав звання полковника ФСБ і працював у службі безпеки голови Кремля. Відомо, що перед пораненням колишній співробітник охорони Путіна був фігурантом кримінальної справи, через що його відправили під домашній арешт. Мовиться про отримання хабаря під час роботи на високій посаді в митній службі.

Чи носили "ядерну валізку" при Путіну – невідомо

Хоча Зімін і ходив біля Путіна з якоюсь валізкою, невідомо достеменно чи була вона "ядерною". Версії, які припускали ЗМІ, вражають своїм різноманіттям та фантазією: тут і валізка, яка перетворювалась на броньований "щит", і навіть спеціальна валізка для "аналізів" дуже занепокоєного своїм здоров'ям Путіна.

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Охоронці Путіна роблять карколомну кар'єру

Зазначимо, що Путін з великою прихильністю ставиться до своїх охоронців. Так Євгена Зінічева призначили на посаду міністра надзвичайних ситуацій. Проте, пробув він на цій роботі недовго: офіційно – загинув, здійснюючи героїчний вчинок, неофіційно – його "прибрали". Також головою МНС став ще один охоронець очільника держави-агресорки Олександр Куренков.

Росія погрожує "ядерною кнопкою": останні новини

На думку представника України в ООН Сергія Кислиці, Росію не виключають з Ради безпеки ООН з однієї причини – це ядерна зброя.

"Ядерна" тема випливає в заявах російських спікерів час від часу. Так останнім згадав про цю зброю заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков. Щоправда, він зазначив, що, мовляв, це Заходу слід "мати розум не використовувати ядерну зброю в Україні".

Польський політик Радослав Сікорський запропонував передати Україні ядерні боєголовки, адже Росія порушила Будапештський меморандум.

У відповідь на це в Росії "запалало", а в МЗС почали лякати поляків жахливими наслідками.

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