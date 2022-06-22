53-летнего Зимина в его квартире в Красногорске нашел брат. Сейчас полковник находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее В Херсонской области "начальником ФСБ" могут назначить эксглаву СБУ времен Януковича Якименко

Зимин был ранен в голову

СМИ пишут, что Зимин лежал в луже крови, а возле него – травматический пистолет. Ранение он получил в голову.

Ранее Зимин отвечал за так называемый портфель с "красной кнопкой", напор на которую вроде бы приводит к запуску ядерного оружия. "Ядерный чемоданчик" ФСБ-овец носил за предшественником Владимира Путина в должности – Борисом Ельциным.

При Путине Зимин дослужился до полковника

При Путине карьера Зимина пошла вверх: он получил звание полковника ФСБ и работал в службе безопасности главы Кремля. Известно, что перед ранением бывший сотрудник охраны Путина был фигурантом уголовного дела, в результате чего его отправили под домашний арест. Речь идет о получении взятки во время работы на высокой должности в таможенной службе.

Носили ли "ядерный чемодан" при Путине – неизвестно

Хотя Зимин и ходил возле Путина с каким-то чемоданом, неизвестно точно был ли он "ядерным". Версии, которые предполагали СМИ, поражают своим разнообразием и фантазией: здесь и чемодан, который превращался в бронированный "щит", и даже специальный чемодан для "анализов" очень обеспокоенного своим здоровьем Путина.

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Охранники Путина делают сногсшибательную карьеру

Отметим, что Путин с большим расположением относится к своим охранникам. Так , Евгения Зиничева назначили на должность министра чрезвычайных ситуаций. Однако пробыл он на этой работе недолго: официально – погиб, совершая героический поступок, неофициально – его "убрали". Также главой МЧС стал еще один охранник главы государства-агрессорки Александр Куренков.

Россия угрожает "ядерной кнопкой": последние новости

По мнению представителя Украины в ООН Сергея Кислицы , Россию не исключают из Совбеза ООН по одной причине – это ядерное оружие.

"Ядерная" тема вытекает в заявлениях российских спикеров время от времени. Так последним упомянул об этом оружии замглавы МИД России Сергей Рябков. Правда, он отметил, что, мол, это Западу следует "иметь разум не использовать ядерное оружие в Украине".

Польский политик Радослав Сикорский предложил передать Украине ядерные боеголовки, потому что Россия нарушила Будапештский меморандум.

В ответ на это в России "зажглось", а в МИДе начали пугать поляков ужасными последствиями.

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