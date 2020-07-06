Повісився через кохання: в Житомирі знайшли мертвим 19-річного військового
У Житомирі військовослужбовець ЗСУ повісився на території частини. Припускають, 19-річний хлопець вкоротив собі віку через нерозділене кохання.
Про самогубство хлопця повідомили на фейсбук-сторінці 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.
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Що відомо про обставини і причини самогубства
Вечері, 5 липня 2020 року, під час вечірньої перевірки виявилося, що хлопця немає у частині. Після недовгого пошуку його знайшли на відчуженій території повішеним. Хлопець вже не подавав ознак життя.
За попередньою інформацією, кажуть у ОДшБ, строковик покінчив з життям через нерозділене кохання.
Самогубства в Україні: останні випадки
- Того ж дня, 5 липня, на тій же Житомирщині знайшли тіло 13-річного хлопця. Він взяв батькову рушницю та застрелився у напівзруйнованих украпленнях часів Другої світової.
- На Миколаївщині застрелилася дружина депутата місцевої облради. Жінка вистрілила собі в голову з травматичної зброї. Вона була дружиною депутата від "Батьківщини" Ігоря Івануну. Трагедія сталася вранці 29 червня.
- У Запоріжжі 16 червня чоловік порізав 2-річного сина. Горе-батька доправили до СІЗО, де він через два дні покінчив життя самогубством. Дитина – у важкому стані в лікарні.
- 1 червня вранці на Херсонщині було виявлено тіло військовослужбовця одного із підрозділів з вогнепальним пораненням. Загиблий виявився бійцем 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.