У Житомирі військовослужбовець ЗСУ повісився на території частини. Припускають, 19-річний хлопець вкоротив собі віку через нерозділене кохання.

Про самогубство хлопця повідомили на фейсбук-сторінці 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.

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Що відомо про обставини і причини самогубства

Вечері, 5 липня 2020 року, під час вечірньої перевірки виявилося, що хлопця немає у частині. Після недовгого пошуку його знайшли на відчуженій території повішеним. Хлопець вже не подавав ознак життя.

За попередньою інформацією, кажуть у ОДшБ, строковик покінчив з життям через нерозділене кохання.

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