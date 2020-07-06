В Житомире военнослужащий ВСУ повесился на территории части. Предполагают, что 19-летний парень покончил с собой из-за неразделенной любви.

О самоубийстве парня сообщили на странице в фейсбук 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.

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Что известно об обстоятельствах и причинах самоубийства

Вечером, 5 июля 2020 года, во время вечерней проверки оказалось, что парня нет в части. После недолгого поиска нашли на отчужденной территории повешенным. Парень уже не подавал признаков жизни.

По предварительной информации, говорят в ОДшБ, срочник покончил с жизнью по причине неразделенной любви.

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