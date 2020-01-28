Працівники секс-шопу помстились крадію "іграшок" для дорослих

У Полтаві студент-іноземець викрав із крамниці інтимних товарів "іграшку". Натомість працівники розвісили на стовпах по місту світлини з його обличчям.

У Полтаві темношкірий студент украв "іграшку" для дорослих із магазину інтимтоварів Sorano, що на вулиці Івана Мазепи, повідомляє Depo.ua. Читайте також: У США чоловік посадив на пасажирське сидіння вдягнутий скелет і отримав штраф: фото Співробітники секс-шопу вирішили помститися крадію та розмістили по місту світлини з його обличчям, яке зафіксувала камера відеоспостереження.

Студент-іноземець викрав "іграшку" для дорослих / Фото: Facebook "Шо-Шо Полтава"