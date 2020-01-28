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      Працівники секс-шопу помстились крадію "іграшок" для дорослих

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      Студент-іноземець обікрав секс-шоп / kaluganews.ru

      У Полтаві студент-іноземець викрав із крамниці інтимних товарів "іграшку". Натомість працівники розвісили на стовпах по місту світлини з його обличчям.

      У Полтаві темношкірий студент украв "іграшку" для дорослих із магазину інтимтоварів Sorano, що на вулиці Івана Мазепи, повідомляє Depo.ua.

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      Співробітники секс-шопу вирішили помститися крадію та розмістили по місту світлини з його обличчям, яке зафіксувала камера відеоспостереження.

      крадіжка секс-шопу
      Студент-іноземець викрав "іграшку" для дорослих / Фото: Facebook "Шо-Шо Полтава"

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      Теги: Кримінал Курйозні новини Новини Полтави
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