Работники секс-шопа отомстили вору "игрушек" для взрослых

В Полтаве студент-иностранец похитил из магазина интимных товаров "игрушку". Взамен работники развесили на столбах по городу фото с его лицом.

В Полтаве темнокожий студент украл "игрушку" для взрослых из магазина интимтоваров Sorano, что на улице Ивана Мазепы, сообщает Depo.ua. Читайте также: В США мужчина посадил на пассажирское сидение одетый скелет и получил штраф: фото Сотрудники секс-шопа решили отомстить вору и разместили по городу фото с его лицом, которое зафиксировала камера видеонаблюдения.

Студент-иностранец украл "игрушку" для взрослых / Фото: Facebook "Шо-Шо Полтава"