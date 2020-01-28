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      Работники секс-шопа отомстили вору "игрушек" для взрослых

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      Студент-иностранец обокрал секс-шоп / kaluganews.ru

      В Полтаве студент-иностранец похитил из магазина интимных товаров "игрушку". Взамен работники развесили на столбах по городу фото с его лицом.

      В Полтаве темнокожий студент украл "игрушку" для взрослых из магазина интимтоваров Sorano, что на улице Ивана Мазепы, сообщает Depo.ua.

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      Сотрудники секс-шопа решили отомстить вору и разместили по городу фото с его лицом, которое зафиксировала камера видеонаблюдения.

      крадіжка секс-шопу
      Студент-иностранец украл "игрушку" для взрослых / Фото: Facebook "Шо-Шо Полтава"

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      Теги: Криминал Курьезные новости Новости Полтавы
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