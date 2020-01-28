Работники секс-шопа отомстили вору "игрушек" для взрослых
В Полтаве студент-иностранец похитил из магазина интимных товаров "игрушку". Взамен работники развесили на столбах по городу фото с его лицом.
В Полтаве темнокожий студент украл "игрушку" для взрослых из магазина интимтоваров Sorano, что на улице Ивана Мазепы, сообщает Depo.ua.
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Сотрудники секс-шопа решили отомстить вору и разместили по городу фото с его лицом, которое зафиксировала камера видеонаблюдения.
Студент-иностранец украл "игрушку" для взрослых / Фото: Facebook "Шо-Шо Полтава"
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