У Запоріжжі поліція викрила масштабну схему збуту психотропів. Двоє людей виготовляли та збували речовини через телеграм по всій Україні.

Наркоділками виявились жителі Запоріжжя. Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

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Замовлення від клієнтів приймали у месенджері, а після оплати надсилали товар поштою.

Під час обшуків правоохоронці вилучили психотропних речовин на суму 24 мільйони гривень. Зокрема, у нарколабораторіях знайшли:

550 літрів та 100 кілограмів прекурсорів,

понад 15 кілограмів фасованого метадону та метамфетаміну,

70 "марок" та пакети з PVP-сіллю,

обладнання для виготовлення наркотиків,

готівку, банківські картки, комп’ютерну техніку та чорнові записи.

Що загрожує зловмисникам

Одного підозрюваного затримали, іншому чоловіку лише планують вручити підозру. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.



Вилучене обладнання у нарколабораторіях / Фото Нацполіції



Психотропні речовини / Фото Нацполіції



Вилучені гроші / Фото Нацполіції

Поліція викрила схему збуту психотропів у Запоріжжі, відео: