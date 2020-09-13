Поблизу Мелітополя, що у Запорізькій області, поліція виявила посіви конопель на 10 мільйонів гривень. Зловмисники вирощували канабіс на полі зі соняшниками.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області викрили людей, які організували вирощування канабісу, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Займались цією справою мешканці Мелітополя. Один із них орендує земельну ділянку біля села Зарічне. На ній зловмисники між соняшниками посадили канабіс.

Затримали "аграріїв" 11 вересня саме під час обробки кущів. Їх правоохоронці нарахували 1 910, висота кожного – два метри. Вартість коноплі – приблизно 10 мільйонів гривень.

Наразі слідчі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за статтею про посів або вирощування снодійного маку чи конопель. Крім того, правоохоронці шукають людей, які могли бути причетними до цього.



Поліція знайшла на Запоріжжі поле з канабісом / Фото Нацполіції



Правоохоронці нарахували понад 1 900 кущів, вартість – 10 мільйонів гривень / Фото Нацполіції



Зловмисників затримали під час обробки кущів / Фото Нацполіції

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