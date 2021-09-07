Есть то, на что мы можем влиять, но это никогда не будет 100%.
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Иммунитет это
- 50% наших действий ежедневно
- 25% генетика
- 25% экология
Как влиять на иммунитет естественным способом
Эти пункты составляют 50% успеха в работе нашей иммунной системы.
- Высыпайтесь
- Ешьте больше цельных растительных продуктов
- Ешьте больше полезных жиров
- Ешьте больше ферментированных продуктов или можно использовать добавки с пре и пробиотиками
- Ограничьте поступление сахара
- Тренируйтесь в меру
- Повышайте нетренировочную активность
- Ежедневно восполняйте воду
- Управляйте своим стрессом и напряжением
И только после того, как это всё сделано, можно подумать про добавки, которые поддержать иммунитет.
На море!
На генетику мы не можем повлиять, а экология это очень важный момент и если мы не можем переехать ближе к морю на постоянную основу, то мы можем продумывать свой отдых так, чтобы уезжать к морю хотя бы на 2 – 4 недели за раз.
Наши поездки на море на неделю с учётом 2-х перелетов — это не всегда про здоровье.
Так как самолёт даёт сильную нагрузку на иммунитет. И особенно когда мы летим из зимы в лето и обратно, вот это больше про эмоциональный отдых, чем про отдых для здоровья.
Мы когда переходим на ЗОЖ и на ПП сразу ждем от организма чудес, но так не бывает.
Если у вас есть хроника, которая тянется годами, то только спустя года жизни для иммунитета вы увидите, что организм не реагирует так как реагировал на раздражители.