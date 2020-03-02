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      Правоохоронці блокували контрабанду героїну до країн ЄС

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      Організатора наркотрафіка затримали працівники СБУ / 1reg.by

      На Закарпатті працівники СБУ затримали організатора контрабанди героїну до Євросоюзу.

      У листопаді 2019 року на пункті пропуску "Ужгород" у вантажному авто з будматеріалами правоохоронці виявили масштабну партію важких наркотиків. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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      374 кілограми героїну було заховано у листах клеєної фанери.

      За даними слідчих, наркотрафік організував іноземець – власник київської фірми, яка надає посередницькі послуги під час продажу промислових товарів за кордон.

      СБУ наркотики
      СБУ затримали організатора наркотрафіку / Фото: СБУ

      Чоловіка затримали в одному з південних регіонів України, де він переховувався від правоохоронців. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтями "замах на злочин" та "контрабанда наркотичних засобів".

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      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Контрабанда Наркотики СБУ Кримінал
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