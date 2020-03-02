Правоохоронці блокували контрабанду героїну до країн ЄС

На Закарпатті працівники СБУ затримали організатора контрабанди героїну до Євросоюзу.

У листопаді 2019 року на пункті пропуску "Ужгород" у вантажному авто з будматеріалами правоохоронці виявили масштабну партію важких наркотиків. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Читайте також: Поліція затримала посадовців на продажі рецептів на наркотики

374 кілограми героїну було заховано у листах клеєної фанери.

За даними слідчих, наркотрафік організував іноземець – власник київської фірми, яка надає посередницькі послуги під час продажу промислових товарів за кордон.



СБУ затримали організатора наркотрафіку / Фото: СБУ

Чоловіка затримали в одному з південних регіонів України, де він переховувався від правоохоронців. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтями "замах на злочин" та "контрабанда наркотичних засобів".