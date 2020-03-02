Правоохранители блокировали контрабанду героина в страны ЕС

На Закарпатье работники СБУ задержали организатора контрабанды героина в Евросоюз.

В ноябре 2019 года на пункте пропуска "Ужгород" в грузовом авто со стройматериалами правоохранители обнаружили крупную партию тяжелых наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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374 килограмма героина были спрятаны в листах клееной фанеры.

По данным следователей, наркотрафик организовал иностранец – владелец киевской фирмы, которая оказывает посреднические услуги при продаже промышленных товаров за границу.



СБУ задержали организатора наркотрафика / Фото: СБУ

Мужчину задержали в одном из южных регионов Украины, где он скрывался от правоохранителей. Полиция открыла уголовное производство по статьям "покушение на преступление" и "контрабанда наркотических средств".