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      Правоохранители блокировали контрабанду героина в страны ЕС

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      На Закарпатье работники СБУ задержали организатора контрабанды героина в Евросоюз.

      В ноябре 2019 года на пункте пропуска "Ужгород" в грузовом авто со стройматериалами правоохранители обнаружили крупную партию тяжелых наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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      374 килограмма героина были спрятаны в листах клееной фанеры.

      По данным следователей, наркотрафик организовал иностранец – владелец киевской фирмы, которая оказывает посреднические услуги при продаже промышленных товаров за границу.

      СБУ наркотики
      СБУ задержали организатора наркотрафика / Фото: СБУ

      Мужчину задержали в одном из южных регионов Украины, где он скрывался от правоохранителей. Полиция открыла уголовное производство по статьям "покушение на преступление" и "контрабанда наркотических средств".

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Контрабанда Наркотики СБУ Криминал
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