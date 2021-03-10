Причини додаткових кілограмів часто очевидні: порушення режиму харчування, переїдання і недолік фізичної активності. Однак сприяти набору зайвої ваги можуть і хвороби.

Їх треба знати, щоб розуміти, що робити і до кого звертатися. А рекомендації дієтолога, як харчуватися, щоб нормалізувати вагу беруть до уваги ці захворювання.

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Основні захворювання і стани, які можуть сприяти набору зайвих кілограмів:

– гіпотиреоз – зниження продукції гормонів щитовидної залози. Нехватка гормонів щитовидної залози уповільнює обмінні процеси.

– цукровий діабет. Збільшується відсоток жиру і загальної ваги, розвивається нечутливість до інсуліну.

– порушення роботи гіпофіза і надниркових залоз (збільшується рівень гормону кортизолу і підвищується глюкоза крові). Через підвищення рівня кортизолу порушується обмін білків, жирів і вуглеводів; активується розпад білків, збільшується кількість жирової тканини і зменшується кількість м'язової.

– синдром полікістозних яєчників. Відбувається порушення функції яєчників, підшлункової залози, надниркових залоз, гіпоталамуса і гіпофіза. В результаті може розвинутися ожиріння за чоловічим типом.

– клімакс. До набору ваги призводить зниження вироблення жіночих статевих гормонів в яєчниках. Чим менше рівень естрогену, тим більше жиру на стегнах і животі. З цієї причини часто у жінок набір ваги відбувається в період менопаузи. Аналогічний стан розвивається і в разі хірургічного видалення яєчників.

– психічні розлади-психогенна депресія. Вона може супроводжуватися полігафією - порушенням харчової поведінки. При цьому спостерігається підвищений апетит і постійне відчуття голоду.

Привести до надлишку ваги може і прийом медикаментів. Деякі з них в якості побічного ефекту порушують обмін речовин, що впливає на вагу.

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Якщо у вас не тільки з'явилася надмірна вага, але є втрата працездатності, погіршення самопочуття і специфічні ознаки захворювання (їх багато, для кожної проблеми свої симптоми) – обов'язково потрібно звернутися до ендокринолога, гінеколога, невролога. Пройти необхідне обстеження.

Важливо пам'ятати, що набір ваги через не збалансоване харчування і пасивний спосіб життя може привести до неприємних наслідків для здоров'я.