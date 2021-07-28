Брагар також повідомив, що у Державному бюро розслідувань щодо патрульних, які зупинили його авто відкрили два провадження – за вимагання хабаря і за перевищення службових повноважень.

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Брагар прокоментував скандал з патрульними

Він заявив, що сам скандал "фактично завершився ще 10 липня", коли державна експертиза підтвердила відсутність наркотиків у його крові, а адмінпротокол анулювали. Однак нардеп заявив, що йому "важливо не щоб патрульних якось покарали, а щоб у нас у Нацполіції не було корупції, щоб у країні працював закон".

Він заявив, що відповідь на скаргу з Нацполіції йому ще не надходила.

Про те, що інспекторам винесли догану, дізнався з новин. Але у поліції є два тижні, щоб повідомити мене про підсумки розгляду скарги поштою,

– сказав Брагар.

Він також додав відомі йому факти щодо скандалу:

у ДБР справ не закривали;

нардеп ходив на допит, писав клопотання про виклик свідка, та його ще не опитували.

"Будемо стежити і чекати результатів розслідування", – запевнив нардеп від "Слуг народу".

До речі, 27 липня у поліції заявили, що покарали патрульних доганами через те, що вони не увімкнули нагрудні камери.

Скандал між Брагарем та патрульними: коротко