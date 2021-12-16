Фальсифіковані лікарські засоби онкологічної групи надходили до України міжнародними рейсовими автобусами та літаками до з інших країн. Це встановили під час досудового розслідування.

Варто знати Українці масово купують неефективні ліки, а лікарні цьому сприяють: звіт останніх років

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва припинено протиправну діяльність групи осіб, які розповсюджували на території України фальсифіковані лікарські засоби (ч. 2 ст. 321-1 КК України),

– йдеться в повідомленні.

Учасники схеми організовували збут вказаних препаратів на території Києва й інших міст.

Що відомо про перебіг справи

Слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення причетним особам про підозру та обрання запобіжних заходів.

16 грудня 2021 року на підставі ухвал суду правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили значну кількість медичних препаратів, грошові кошти, банківські картки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та сім-карти.