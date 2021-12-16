Фальсифицированные лекарственные средства онкологической группы поступали в Украину на международных рейсовых автобусах и самолетах из других стран. Это было установлено в ходе досудебного расследования.

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При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева прекращена противоправная деятельность группы лиц, которые распространяли на территории Украины фальсифицированные лекарственные средства (ч. 2 ст. 321-1 УК Украины),

– говорится в сообщении.

Участники схемы организовывали сбыт указанных препаратов на территории Киева и других городов.

Что известно о ходе дела

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос по сообщению причастным лицам о подозрении и избрании меры пресечения.

16 декабря 2021 года на основании постановлений суда правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли значительное количество медицинских препаратов, денежные средства, банковские карты, компьютерную технику, мобильные телефоны и сим-карты.

Обратите внимание: согласно ст. 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Как разоблачили преступную схему

Расследование проводили прокуроры совместно со следователями СО Соломенского управления полиции ГУ ЧП Киева по материалам Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.