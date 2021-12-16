Фальсифицированные лекарственные средства онкологической группы поступали в Украину на международных рейсовых автобусах и самолетах из других стран. Это было установлено в ходе досудебного расследования.
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При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева прекращена противоправная деятельность группы лиц, которые распространяли на территории Украины фальсифицированные лекарственные средства (ч. 2 ст. 321-1 УК Украины),
– говорится в сообщении.
Участники схемы организовывали сбыт указанных препаратов на территории Киева и других городов.
Что известно о ходе дела
- Следственные действия продолжаются. Решается вопрос по сообщению причастным лицам о подозрении и избрании меры пресечения.
- 16 декабря 2021 года на основании постановлений суда правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли значительное количество медицинских препаратов, денежные средства, банковские карты, компьютерную технику, мобильные телефоны и сим-карты.
Как разоблачили преступную схему
Расследование проводили прокуроры совместно со следователями СО Соломенского управления полиции ГУ ЧП Киева по материалам Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.