Очільник ОВА також повідомив, що особу закатованого чоловіка встановити не вдалось. Про це посадовець написав у телеграмі 6 квітня.
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Окупанти катували людей на Сумщині
Дмитро Живицький пояснив, що у Боромлі електрику відновили, натомість без світла тільки один будинок на 5 квартир.
На території громади продовжують знаходити закатованих ворогами людей. У одного з чоловіків було зав'язане обличчя та зв'язані руки, на правій нозі – рвані рани. На даний час особа загиблого не встановлена,
– повідомив глава ОВА.
Випадком займається прокуратура. Місцева влада повідомила, що наразі людям треба бути дуже обережними.
Окрім того, ситуація змінюється, залежно від району. Зокрема в:
- Охтирському – найбільш постраждалий район, тому там багато роботи. Зокрема у самій Охтирці розбирають сміття та завали, відновлюють мережі, тому що там без водопостачання досі 25 будинків. У Тростянці запустили роботу кількох водозаборів, працюють електрики, відновила роботу міська лікарня, на "шоколадній фабриці" продовжують розчищати територію, зокрема і від замінувань;
- Сумському – відновлюють автобусне сполучення, у Сумах – продовжили час руху транспорту (курсуватиме з 7 по 18 години), студенти повернулись до дистанційного навчання;
- Роменському – відновлюють автобусні маршрути, знищили 27 штук касетних елементів ПТАБ-1 з авіабомби РБК-500, які могли здетонувати у будь-який час. Людям нагадали – не можна чіпати незнайомі предмети чи підходити до ворожої покинутої техніки чи місць стоянок;
- Конотопському – відновлюють автобусне сполучення, у Слободі виявили та знешкодили деформовану авіабомбу ФАБ-500ШР, яка не вибухнула. У самому Конотопі спишуть борги людей у березні за водопостачання та утримання прибудинкових територій, також розглядають питання оплати за опалення.
На жаль, 5 квітня біля Конотопа на Сумщині знайшли 3 закатованих мирних жителів.
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