Очільник ОВА також повідомив, що особу закатованого чоловіка встановити не вдалось. Про це посадовець написав у телеграмі 6 квітня.

Зауважте Протягом останніх 2 днів окупанти катували щонайменше 12 патріотів з Енергодару

Окупанти катували людей на Сумщині

Дмитро Живицький пояснив, що у Боромлі електрику відновили, натомість без світла тільки один будинок на 5 квартир.

На території громади продовжують знаходити закатованих ворогами людей. У одного з чоловіків було зав'язане обличчя та зв'язані руки, на правій нозі – рвані рани. На даний час особа загиблого не встановлена,

– повідомив глава ОВА.

Випадком займається прокуратура. Місцева влада повідомила, що наразі людям треба бути дуже обережними.

Окрім того, ситуація змінюється, залежно від району. Зокрема в:

Охтирському – найбільш постраждалий район, тому там багато роботи. Зокрема у самій Охтирці розбирають сміття та завали, відновлюють мережі, тому що там без водопостачання досі 25 будинків. У Тростянці запустили роботу кількох водозаборів, працюють електрики, відновила роботу міська лікарня, на "шоколадній фабриці" продовжують розчищати територію, зокрема і від замінувань;

– найбільш постраждалий район, тому там багато роботи. Зокрема у самій Охтирці розбирають сміття та завали, відновлюють мережі, тому що там без водопостачання досі 25 будинків. У Тростянці запустили роботу кількох водозаборів, працюють електрики, відновила роботу міська лікарня, на "шоколадній фабриці" продовжують розчищати територію, зокрема і від замінувань; Сумському – відновлюють автобусне сполучення, у Сумах – продовжили час руху транспорту (курсуватиме з 7 по 18 години), студенти повернулись до дистанційного навчання;

– відновлюють автобусне сполучення, у Сумах – продовжили час руху транспорту (курсуватиме з 7 по 18 години), студенти повернулись до дистанційного навчання; Роменському – відновлюють автобусні маршрути, знищили 27 штук касетних елементів ПТАБ-1 з авіабомби РБК-500, які могли здетонувати у будь-який час. Людям нагадали – не можна чіпати незнайомі предмети чи підходити до ворожої покинутої техніки чи місць стоянок;

– відновлюють автобусні маршрути, знищили 27 штук касетних елементів ПТАБ-1 з авіабомби РБК-500, які могли здетонувати у будь-який час. Людям нагадали – не можна чіпати незнайомі предмети чи підходити до ворожої покинутої техніки чи місць стоянок; Конотопському – відновлюють автобусне сполучення, у Слободі виявили та знешкодили деформовану авіабомбу ФАБ-500ШР, яка не вибухнула. У самому Конотопі спишуть борги людей у березні за водопостачання та утримання прибудинкових територій, також розглядають питання оплати за опалення.

На жаль, 5 квітня біля Конотопа на Сумщині знайшли 3 закатованих мирних жителів.

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