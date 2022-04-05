Таку інформацію повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у своєму вечірньому зведенні за 4 квітня.

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Орки не забирають трупи своїх військових – до цього ми звикли ще від початку. А тепер лишають і живих. Тому я вкотре прошу мирне населення: будьте обережні на дорогах, поза межами населених пунктів громад!

– написав голова ОДА.

Дмитро Живицький наполегливо просить мешканців Сумщини не відвідувати ліс.

За словами голови ОДА, Конотопський район продовжує оговтуватися від навали найманців Кремля. Зазначається, що на місцях дислокації ворога вже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців – мирних мешканців Сумщини.

До слова, у Бучі Київської області виявили катівню в приміщенні санаторію, де окупанти знущалися з цивільних, після чого вбивали їх.

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