Луганська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження окупантів з цивільним населенням. Справу розпочали після доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Представники "Міністерства державної безпеки та Міністерства внутрішніх справ" так званої "ЛНР", контрольованих окупаційною адміністрацією РФ, жорстоко поводяться з мирними людьми. Про це свідчить доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини "Щодо ситуації з правами людини в Україні", повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Людей незаконно затримують, утримуючи в підвалах, примушують зізнаватися в "шпигунстві" на користь України і "співпраці" зі СБУ.

Мирних жителів піддають тортурам та катуванню. Проти них застосовують фізичну силу й сексуальне насильство, використовують електричний струм і газ.

Затриманих позбавляють їжі і доступу в туалет. Для залякування людей учасники воєнізованих формувань погрожують фізичною розправою,

– йдеться в повідомленні.

Наразі прокуратура встановила жителів Луганська та області, які постраждали від протиправних дій так званої влади окупантів. За фактом тортур цивільних відкрили кримінальне провадження.

Важливо! Злочинні дії заборонені статтею 147 Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни. А також суперечать нормам міжнародного гуманітарного права про заборону насильства над цивільними. Відповідальним за злочини загрожує покарання до 12 років ув’язнення.