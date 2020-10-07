Катування окупантами мирних людей на Луганщині: прокуратура відкрила справу
Луганська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження окупантів з цивільним населенням. Справу розпочали після доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
Представники "Міністерства державної безпеки та Міністерства внутрішніх справ" так званої "ЛНР", контрольованих окупаційною адміністрацією РФ, жорстоко поводяться з мирними людьми. Про це свідчить доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини "Щодо ситуації з правами людини в Україні", повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
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Людей незаконно затримують, утримуючи в підвалах, примушують зізнаватися в "шпигунстві" на користь України і "співпраці" зі СБУ.
Мирних жителів піддають тортурам та катуванню. Проти них застосовують фізичну силу й сексуальне насильство, використовують електричний струм і газ.
Затриманих позбавляють їжі і доступу в туалет. Для залякування людей учасники воєнізованих формувань погрожують фізичною розправою,
– йдеться в повідомленні.
Наразі прокуратура встановила жителів Луганська та області, які постраждали від протиправних дій так званої влади окупантів. За фактом тортур цивільних відкрили кримінальне провадження.