Проросійські бойовики шукають футболістів у луганську "Зорю": фотофакт

В окупованому Росією Луганську місцеві "функціонери" набирають малолітніх спортсменів у футбольний клуб "Зоря".

Білборд з відповідним оголошенням розміщений на одному з перехресть Луганська, передає "Обозреватель".

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Також, схожі оголошення розміщені і в профільному пабліку "Спортивна академія" Зоря "г. Луганск" в одній із соціальних мереж.

Так, проросійські бойовики шукають юних футболістів віком від 6 до 12 років, які будуть навчатися у спортивній академії "Зорі".



Проросійські бойовики шукають юнаків у луганську "Зорю"