Проросійські бойовики шукають футболістів у луганську "Зорю": фотофакт
В окупованому Росією Луганську місцеві "функціонери" набирають малолітніх спортсменів у футбольний клуб "Зоря".
Білборд з відповідним оголошенням розміщений на одному з перехресть Луганська, передає "Обозреватель".
Читайте також: "Мертвий стадіон": як зараз виглядає "Донбас Арена" в окупованому Донецьку
Також, схожі оголошення розміщені і в профільному пабліку "Спортивна академія" Зоря "г. Луганск" в одній із соціальних мереж.
Так, проросійські бойовики шукають юних футболістів віком від 6 до 12 років, які будуть навчатися у спортивній академії "Зорі".
Проросійські бойовики шукають юнаків у луганську "Зорю"
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі