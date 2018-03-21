Пророссийские боевики ищут футболистов в луганскую "Зарю": фотофакт

В оккупированном Россией Луганске местные "функционеры" набирают молодых спортсменов в футбольный клуб "Заря".

Билборд с соответствующим объявлением размещен на одном из перекрестков Луганска, передает "Обозреватель".

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Также похожие объявления размещены и в профильном паблике "Спортивная академия "Заря" г. Луганск" в одной из социальных сетей.

Так, пророссийские боевики ищут юных футболистов в возрасте от 6 до 12 лет, которые будут учиться в спортивной академии "Заря".



Пророссийские боевики ищут юношей в луганскую "Зарю"