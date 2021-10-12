Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, яка нещодавно розповіла про свої стосунки з Саакашвілі, повідомила, що відвідувала політика 5 та 8 жовтня. Про це інформує один з українських телеканалів.

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Стан здоров'я Саакашвілі та його прохання

У перший день він почував себе добре. У п'ятницю (8 жовтня – 24 канал), через тиждень голодування, звичайно, погано,

– додала вона.

За словами Ясько, Саакашвілі "дуже просить, аби всі трималися, боролися за майбутнє і справедливість Грузії, а не оплакували його здоров'я".

Обмеження у в'язниці

Партнерка грузинсько-українського політика також зазначила, що протягом перших 10 днів Саакашвілі не дозволяли мати матрац й телевізор. Потім, відповідно до грузинських законів, йому видали картку, на якій була невелика сума грошей.

Він придбав телевізор, щоб знати, що відбувається у світі. У нього немає зв'язку, йому не дозволяють телефонувати, хоча це є порушенням закону,

– зазначила Ясько.

Нардепка уточнила, що зазвичай дозволяють здійснити обмежену кількість дзвінків на місяць, однак Сааккашвілі такої можливості позбавили.

Зверніть увагу! Раніше Ясько заявила, що за понад тиждень у в'язниці колишній президент Грузії втратив 12 кілограмів. Мовляв, це – наслідки голодування, припиняти яке Саакашвілі не має наміру. Влада Грузії запевняє, що на стан здоров'я політика голодування ніяк вплинуло.

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