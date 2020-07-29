Банда "бізнесменів" організувала на Донеччині надприбутковий незаконний "сервіс" – надання платних сексуальних послуг. Лише одна година такого "сервісу" приносила зловмисниками до 2000 гривень прибутку.

Правоохоронці викрили в Костянтинівці Донецької області злочинне угруповання, яке займалося організацією проституції та примусом до неї. Про це розповіла 28 липня поліція Донеччини на офіційному сайті.

Читайте також Займався сутенерством і рекламою інтимних послуг: працівника СБУ спіймали на хабарі

49-річний чоловік "вербував" жінок для роботи повіями та забезпечував доправку "живого товару" до клієнтів, а також організовував приміщення для надання інтимних послуг – квартира або лазню. Мав зловмисник і трьох помічників – водіїв-сутенерів.



На Донеччині викрили банду сутенерів / Фото НПУ

"Бізнес" організували за серйозним підходом:

Учасники групи дотримувалися суворої конспірації, спілкувалися лише спеціальним шифром.

За послуги клієнти розраховувалися наперед, враховуючи оплату оренди квартири та трансфер.

Тариф – 2000 гривень за годину і більше, з яких секс-працівниці отримували хіба 500 гривень.

Мали й менше, бо діяла система штрафів.

Якщо дівчина хотіла піти з "бізнесу", то отримувала не гроші, а шантаж і погрози.

Вісім обшуків у фігурантів справи дозволили вилучити візитівки, телефони, 28 600 гривень, 1 550 євро та 5 000 доларів.



Година "сервісу" коштувала від 2000 гривень / Фото НПУ



Візитки, зброю і гроші вилучили правоохоронці під час обшуків / Фото НПУ

Розслідують провадження за частиною 2 статті 303 ККУ – сутенерство. Карають за таке ув'язненням до 7 років.



Загрожує затриманим тепер до 7 років позбавлення волі / Фото НПУ

Нагадаємо "Слуга народу" Третьякова хотіла б легалізувати секс-індустрію і "все, що можливо"