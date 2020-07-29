Вербування, шифри, шантаж, погрози й надприбутки: на Донеччині викрили банду сутенерів
Банда "бізнесменів" організувала на Донеччині надприбутковий незаконний "сервіс" – надання платних сексуальних послуг. Лише одна година такого "сервісу" приносила зловмисниками до 2000 гривень прибутку.
Правоохоронці викрили в Костянтинівці Донецької області злочинне угруповання, яке займалося організацією проституції та примусом до неї. Про це розповіла 28 липня поліція Донеччини на офіційному сайті.
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49-річний чоловік "вербував" жінок для роботи повіями та забезпечував доправку "живого товару" до клієнтів, а також організовував приміщення для надання інтимних послуг – квартира або лазню. Мав зловмисник і трьох помічників – водіїв-сутенерів.
На Донеччині викрили банду сутенерів / Фото НПУ
"Бізнес" організували за серйозним підходом:
- Учасники групи дотримувалися суворої конспірації, спілкувалися лише спеціальним шифром.
- За послуги клієнти розраховувалися наперед, враховуючи оплату оренди квартири та трансфер.
- Тариф – 2000 гривень за годину і більше, з яких секс-працівниці отримували хіба 500 гривень.
- Мали й менше, бо діяла система штрафів.
- Якщо дівчина хотіла піти з "бізнесу", то отримувала не гроші, а шантаж і погрози.
Вісім обшуків у фігурантів справи дозволили вилучити візитівки, телефони, 28 600 гривень, 1 550 євро та 5 000 доларів.
Година "сервісу" коштувала від 2000 гривень / Фото НПУ
Візитки, зброю і гроші вилучили правоохоронці під час обшуків / Фото НПУ
Розслідують провадження за частиною 2 статті 303 ККУ – сутенерство. Карають за таке ув'язненням до 7 років.
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