Банда "бизнесменов" организовала в Донецкой области сверхприбыльный незаконный "сервис" – предоставление платных сексуальных услуг. Только один час такого "сервиса" приносил злоумышленниками до 2000 гривен прибыли.

Правоохранители разоблачили в Константиновке Донецкой области преступную группировку, которая занималась организацией проституции и принуждением к ней. Об этом рассказала 28 июля полиция Донетчины на официальном сайте.

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49-летний мужчина "вербовал" женщин для работы проститутками и обеспечивал доставку "живого товара" к клиентам, а также организовывал помещения для предоставления интимных услуг – квартиру или баню. Имел злоумышленник и трех помощников – водителей-сутенеров.



В Донецкой области разоблачили банду сутенеров / Фото НПУ

"Бизнес" организовали с серьезным подходом:

Участники группы придерживались строгой конспирации, общались только специальным шифром.

За услуги клиенты рассчитывались заранее, учитывая оплату аренды квартиры и трансфер.

Тариф – 2000 гривен в час и более, из которых секс-работницы получали разве 500 гривен.

Имели и меньше, потому что действовала система штрафов.

Если девушка хотела уйти из "бизнеса", то получала не деньги, а шантаж и угрозы.

Восемь обысков у фигурантов дела позволили изъять карточки, телефоны, 28 600 гривен, 1 550 евро и 5 000 долларов.



Час "сервиса" стоил от 2000 гривен / Фото НПУ



Визитки, оружие и деньги изъяли правоохранители во время обысков / Фото НПУ

Расследуют производство по части 2 статьи 303 УК – сутенерство. Наказывают за такое заключением до 7 лет.



Грозит задержанным теперь до 7 лет лишения свободы / Фото НПУ