Під час акції протесту у білоруському Гродно біля будівлі Жовтневого районного відділку міліції силовики ОМОНу застосували сльозогінний газ. Вдалися вони до таких заходів під час розгону мітингувальників.

Розгін мітингувальників сльозогінним газом у Гродно: подробиці

Акція протесту розпочалася після того, як правоохоронці затримали 28 співробітників "Гродно Азот". Сталося це, коли люди йшли в центр міста. За їхніми словами, вони просто гуляли після роботи та не мали жодних гасел і прапорів.Про це у телеграмі повідомляє білоруська "Радіо Свобода".

До речі Мерія білоруського міста Гродно повністю виконала вимоги протестувальників

Зрештою під відділок прийшли щонайменше 100 людей, зокрема представників заводу. Вони вимагали звільнити затриманих, скандували "Випускай!" В результаті затриманих відпустили.

На них склали адміністративні протоколи за:

участь в несанкціонованому масовому заході,

участь у нібито в несанкціонованій ході містом,

висловлення невдоволення результатами президентських виборів.

Телеграм-канал hrodna.life пише, коли учасники акції почали розходитися, їх почали затримувати люди в цивільному. Після цього почалася бійка. Також на місце прибув ОМОН, і силовики застосували сльозогінний газ.

Люди почали кричати "Допоможіть!" Почалася бійка. Приїхав автозак, вибіг ОМОН,пустили газ. У темряві люди кричали "Допоможіть!" Поруч зі мною стояла дівчина, біг ОМОН – вони її просто з ніг збили. Я не знаю, чим це все закінчилося,

– розповів один із очевидців.

Дивіться відео сутичок під заводом "Гродно Азот"

За даними телеканалу Белсат, міліція затримала кількох учасників акції протесту. Одного з них сильно побили, а іншого затримали вже після мітингу, коли він їхав додому.

Зауважимо, що перед цим частина трудового колективу "Гродно Азоту" розглядала питання можливого оголошення страйку та зупинки виробництва.

​До теми Протести не вщухають, а влада зганяє "своїх" на вулиці: що відбувається в Білорусі 25 серпня

Останні події в Білорусі: коротко

В країні люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів.

Офіційні дані такі: Лукашенко здобув 80,01% голосів , а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

, а його головна опонентка Світлана Білоруси ж вважають, що вибори були сфальсифікованими, явка завищеною та багатьом не дали проголосувати.

явка завищеною та багатьом не дали проголосувати. Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ. Зрештою мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.

Окрім того, є жертви від жорстоких дій силовиків. Влада визнає загиблими 4 особи, правозахисники говорять про щонайменше 6 людей.

З 11 се рпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.

рпня білоруси оголосили – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів. Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Наприклад, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон грата.

Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.