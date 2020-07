Вихідні в США виявились напруженими. Після майже місяця затишшя, таке враження, почалась нова фаза расових протестів.

Техас, Колорадо, Орегон, Кентуккі, Каліфорнія, штат Вашингтон. Місцями мирно, а місцями – із зброєю і сутичками із силовиками. На жаль, не обійшлось без жертв.

Коротко про основне:

Остін, Техас. Протягом мирної ходи водій авто, що проїжджав поруч, відкрив вогонь у сторону демонстрантів. Загинув 28-річний білий американець, який на протесті був разом із своєю нареченою на візку. З собою він також мав гвинтівку. Водія знайшли і затримали.‬

Сієттл, Вашингтон. У суботу було гаряче – група демонстрантів почала кидати в поліцейських вибухові пакети та каміння. Поліція заарештувала понад 40 осіб. Перед цим люди також розгромили Starbucks в центрі міста та автомобілі. В неділю все пройшло здебільшого мирно.

Луїсвіль, Кентуккі. Озброєні члени радикальної афроамериканської організації Not Fucking Around Coalition влаштували в місті марш. Свою контракцію – також зі зброєю – влаштувала інша радикальна права організація Three Percent. Попри те, що концентрація озброєних людей в центрі міста було дуже високою, обійшлось без сутичок та провокацій.

Аврора, Колорадо. В групу демонстрантів, які йшли по шосе, на швидкості почав їхати джип. На щастя, ніхто не постраждав. Згодом один з демонстрантів відкрив вогонь, поранивши іншого протестувальника.

Портленд, Орегон. Сутички там продовжуються далі. Все почалось мирно, але згодом група радикалів почала запускати феєрверки в сторону силовиків – це намагались зупинити мирні демонстранти, але збити напругу не вдалося – поліція застосувала газ і шумові гранати.

Не знаю, що буде далі, але таке враження, що протестне вогнище тут знову роздмухується.