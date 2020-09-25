Олександр Лукашенко 23 вересня влаштував власну таємну інавгурацію. Білоруси, які вважають президентські вибори сфальсифікованими, з новою силою влаштовують акції протесту – всупереч жорстким розгонам та затриманням. 25 вересня у Мінську тривають масові протести студентів, а також суди над журналістами.

Про те, що відбувалося протягом 48-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Масові протести студентів

У Мінську понад 100 студентів Білоруського держуніверситету влаштували сидячий протест біля входу до одного з корпусів. Протестувальникам передавали їжу. Також частина студентів з біло-червоно-білими прапорами вийшла на акцію солідарності в центрі столиці.

Молодь протестувала біля факультетів журналістики та міжнародних відносин. Студенти брались за руки та співали пісні.

Попри заборону адміністрації, біля стін Мінського держлінгвістичного університету студенти співали пісню "Перемен", яка стала символом протестів у Білорусі.

Дивіться відео сидячого протесту студентів:

Студенти співають пісню "Перемен", відео:

Силовики проводять інтенсивні тренування

У Мінську на території Академії Внутрішніх справ силовики проводять інтенсивні тренування. Люди одягнені у форму та шоломи, а в руках тривають щити.

Дивіться відео тренувань силовиків:

Звільнення посадовців за підтримку протестів

Провідного актора Гродненського драмтеатру Ігоря Уланова звільнили. Напередодні саме він оголосив глядачам про призупинення вистави через те, що на акціях протесту затримали акторів. Наразі театр працює в режимі репетицій, всі вистави скасували.

Також звільнили білоруського чиновника, якого нещодавно призначили віцемером Ялти. Перед тим він підтримував протести.

Суди над журналістами

Журналіста "Белсату" Олексія Любенчука засудили до 12 діб адміністративного арешту. Також він отримав штраф за роботу без акредитації. Колегу Любенчука Дениса Гончаренка теж ув'язнили на 12 діб та оштрафували.

Крім цього, 7 діб арешту отримав редактор сайту "Магілёўскі рэгіён". Головного редактора видання "Наша Ніва" Єгора Мартиновича судитимуть нібито за наклеп на заступника міністра внутрішніх справ.

Комунальники замальовують національну символіку

Вночі у Мінську комунальник намагався випалити зі стін одного з будинків герб "Погоня". Проте очевидці події відновили малюнок та зробили неподалік ще один.

Зранку жителі Мінська помітили чоловіків, які зрізали з парканів кольорові стрічки. Біля однієї зі станцій метро комунальники навіть замалювали зізнання у коханні, яке красувалось там кілька років.

Крім цього, у столиці створили ще одне графіті із зображенням діджеїв, що вперше увімкнули на акціях підтримки опозиції пісню "Перемен".



Графіті із зображенням діджеїв / Фото Tut.by



Герб "Погоня" у Мінську / Фото Tut.by

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