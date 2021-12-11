У програмі "Pro новини" я займаюсь таким собі просвітництвом. Зокрема розвінчую навіяні "міфи-страшилки" та усіляку російську дезінформацію.

До теми ПЦУ запевняє, що жінкам можна ходити в церкву під час менструації

Розвінчуємо міфи

Наприклад, що Байден "здав" Україну, коли в не виявилось санкцій в бюджеті США щодо "Північного потоку-2". Чи міфи про те, що вакцини від COVID-19 небезпечні, адже їх не розробляли 10 років, як це робили в минулому столітті – коли комп'ютерів та іншого сучасного обладнання не було.

Тож, оскільки в роботі журналіста бачу й просвітницьку місію, то не міг обійти заяву Православної церкви України, що жінки під час менструації точно не є "якимись нечистими". Їм так само як і в інші дні можна заходити до церкви, і до ікон торкатися, і на богослужіннях бути.

Повний випуск програми "Pro новини" на 24 каналі: дивіться відео

Тобто наша ПЦУ спростовує цей вкрай розповсюджений міф, про який я, направду, лише дізнався. Однак, розпитавши колег та друзів, виявилося, що така маячня справді поширена.

Бабусі московського патріархату – осередки фейків

Особливо серед "воцерковлених" бабусь московського патріархату. Ви їх точно знаєте – це ті, які завжди швендяють біля дверей церкви й шиплять тобі в спину, що не так одягнений, не так хрестишся, і ти точно наркоман або проститутка.

Якщо без жартів, то тепер у Православній церкві України пояснили, що навіть теоретично такого не може бути, аби жінка була "нечистою", адже її власноруч створив Бог. Значить усі природні процеси – то Божий задум.

Якщо хтось має до Божого задуму та його реалізації якісь претензії та власні інтерпретації, то горіти йому в пеклі! Про пекло – це вже від себе придумав, ПЦУ такого не говорила.



У ПЦУ пояснили, що "нечиста" жінка – це міф / Фото з фейсбуку ПЦУ

Тема справді здивувала – дико, що в XXI столітті поширені такі примітивні міфи, а жінок дискримінують через їхні фізіологічні потреби. Для мене це звучить божевільно. Хоча потім згадав, що ті таки бабусі "московського патріархату" і вакцину називають "міткою диявола" – то ж все розклалося по полицях.

Прогресивна ПЦУ

Утім, мене потішило, що ми таки маємо в Україні справді прогресивну церкву. До її священників не соромно звернутися за потреби – за розмовою, порадою чи навіть допомогою.

Читайте також Ще гірше, ніж осуд, – священник УГКЦ сказав, чи є покупка COVID-сертифікату гріхом

Мене тішить, що священники ПЦУ – справжні. На відміну від отих "ФСБшних" священників московського патріархату, яких регулярно бачу біля Лаври на Mercedes, і про яких ще Остап Бендер казав, що "релігія – це опіум для народу".