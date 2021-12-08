Пресслужба Православної Церкви України нагадала: упродовж багатьох років жінки чули, що на декілька днів щомісяця нібито стають "нечистими". Сама лише присутність жінки з менструацією начебто може осквернити храм.

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У ПЦУ наголосили, що це – помилкові уявлення. Їх поширюють люди, які не мають богословської освіти. Водночас чимало жінок вірять у почуте.

Жіночий організм, сотворений Господом, є прекрасним і не може стати "нечистим" через природні фізіологічні процеси, які закладені в основу існування цього організму,

– наголосили у ПЦУ.

Окрім того, вірян запевнили: єдина скверна – те, що походить з людського серця. Наприклад, лихі помисли та ганебні вчинки.

Усі старозавітні приписи, які визначали "чистоту" та "нечистоту" здебільшого базувалися на практичних аспектах життя. Зокрема, нормах гігієни. "Нечистим" називали те, що призводило до ризику хвороб, інфекцій або запалень. Саме тому його регламентували низкою обмежень та заборон.

Тим часом у ХХІ столітті доступна велика кількість засобів гігієни. Жінки можуть використовувати їх для різноманітних потреб. У такому випадку жодної загрози нема ні для самих жінок, ні для оточення.

Вакцинація – це гріх

Настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові Тарас Михальчук розповів, що вакцинація не є гріхом.

Щеплення – дієвий спосіб захисти себе, але й навколишніх від хвороби.

За словами священника, релігія та віра зовсім не суперечать тому, щоб вакцинуватися.

Михальчук наголосив: якщо мати такі переконання, виходить, що в Україні десяток мільйонів грішників.

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Допис Православної церкви України:

Багато вірянок неодноразово чули від подруг і старших родичок: вір у Бога, молися, причащайся, прикладайся до святинь, але в "ці дні" – до храму зась. Щомісяця на кілька днів жінка нібито стає "нечистою", і сама її присутність "оскверняє" Дім Божий. Прикро, що через ці помилкові уявлення, які поширюються людьми без богословської освіти, чимало дівчат і жінок починають рідше ходити до храму. Спершу одноразово, доки не "очистяться", а згодом і взагалі облишають церкву – адже, хоча Спаситель приймав усіх, у Його Домі жінкам під час менструації нібито не раді.

І вважати так помилково! Від апостола Павла ми знаємо, що "всяке творiння Боже добре" (1 Тим. 4: 4). А отже, жіночий організм, сотворений Господом, є прекрасним і не може стати "нечистим" через природні фізіологічні процеси, які закладені в основу існування цього організму. Сам Спаситель говорив, що єдиним джерелом нашої скверни стає те, що виходить з людського серця – лихі помисли, ганебні вчинки, заздрість та інше зло (Мк. 7: 20-23).

Хтось наведе як аргумент обмеження-вимоги зі Старого Завіту, де жінка під час менструації не просто вважалася "нечистою", але й кожен, хто торкався її, так само ставав "нечистим" (Лев. 15: 19-30).

Якщо придивитися уважніше до старозавітних приписів, які визначали, що є "чистим", а що ні, побачимо, що всі вони в тій чи іншій мірі стосувалися практичної сторони і норм гігієни. Те, що було "нечистим", означало ризик хвороб, інфекцій і запалень, і саме тому підлягало ряду суворих обмежень і заборон. Одним із благ ХХІ століття, в якому ми живемо, є велика кількість різних гігієнічних засобів, які можуть застосовувати жінки у своїх потребах, не становлячи загрози ні для себе самих, ні для тих, хто їх оточуватиме.

Тож чи можна жінкам під час менструації молитися в храмі, бути присутніми на служінні й торкатися святинь та ікон? Можна і потрібно! Храми Православної Церкви України завжди відкриті для наших вірянок у їхніх потребах, аби стати місцем молитви та єднання з Господом.

Пам’ятаймо, що єдиним джерелом скверни в людині може стати її серце, якщо ним опанує зло – і це жодним чином не залежить від статі людини чи дня календаря. Але залежить від нашої віри в Господа, сили нашої молитви та здатності протистояти спокусам.